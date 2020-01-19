Игроки «Локомотива» отметили Крещение, окунувшись в Средиземном море

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в твиттере видеоролик и фотографии, на которых игроки команды Дмитрий Баринов, Соломон Кверквелия, Алексей и Антон Миранчуки устроили крещенские купания на сборе в Испании.
Крещенские купания 🙏🏻#РЖДТренировочныеСборы 🇪🇸 pic.twitter.com/LGp7aqSQY4— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 18 января 2020 г.
Также недавно «Локо» показал, как проходит восстановление Фарфана.
Кстати для начала сам прочти Библию, а потом другим советуй!!!
Христос и грешница: "Кто из вас без греха, первый брось на неё камень".
Кстати для начала сам прочти Библию, а потом другим советуй!!!
Христос и грешница: "Кто из вас без греха, первый брось на неё камень".
Жаль, что у РЖД нет там своей ветки подъехать...
Жаль, что у РЖД нет там своей ветки подъехать...
Крещение связано с рекой Иордан! Там снега и льда отродясь не было! Так причём тут прорубь? Думаю изучив тему больше не будут такое писать!!!
Крещение связано с рекой Иордан! Там снега и льда отродясь не было! Так причём тут прорубь? Думаю изучив тему больше не будут такое писать!!!