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Игроки «Локомотива» отметили Крещение, окунувшись в Средиземном море

сегодня, 08:55

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в твиттере видеоролик и фотографии, на которых игроки команды Дмитрий Баринов, Соломон Кверквелия, Алексей и Антон Миранчуки устроили крещенские купания на сборе в Испании.

Также недавно «Локо» показал, как проходит восстановление Фарфана.

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Байкал-38
Байкал-38 ответил Союзник противников
сегодня в 12:11
Мне вообще пофиг ,я атеист.Клоунаду из веры устраивать не надо,рекламируя свои якобы религиозные чувства и сохранение традиций.Пусть Библию почитают(я верующих и их чувства уважаю) и ужаснутся тому,как они грешат в этой земной юдоли.А грешить и каяться у нас все горазды.
Кстати в продолжении твоего, ты хочешь сказать, что все кто совершают данный обряд тоже устраивают клоунаду? Ты вроде сам написал "(я верующих и их чувства уважаю)" Так где уважения? По твоим словам только неуважение и видно!!!
Кстати для начала сам прочти Библию, а потом другим советуй!!!
Христос и грешница: "Кто из вас без греха, первый брось на неё камень".
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 11:58
Полмира окунается в воду.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Союзник противников
сегодня в 11:57
Мне вообще пофиг ,я атеист.Клоунаду из веры устраивать не надо,рекламируя свои якобы религиозные чувства и сохранение традиций.Пусть Библию почитают(я верующих и их чувства уважаю) и ужаснутся тому,как они грешат в этой земной юдоли.А грешить и каяться у нас все горазды.
Так в чём грех то? В том, что искупались? Сам то себя слышишь? Вообще о чём ты?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:56
А вообще -то -это очередная показуха !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:49
Остальные мусульмане в команде что ли ?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:35
Я тоже так Хочу...
Жаль, что у РЖД нет там своей ветки подъехать...
Союзник противников
Союзник противников ответил Байкал-38
сегодня в 11:21
А что в их купаниях вас то оскорбляет? То, что они футболисты и миллионеры? Это больше на зависть похоже. Мне лично пофигу кто они, а вот про правила Крещение (то, что нужен обязательно прорубь) вот это уже невежество по отношению к себе. Да, так сложилось, что в большинстве регионах России на водоёмах лёд, но в прорубе ни один православный не проходит данный обряд и не знать это ещё раз повторю невежество!!! Рубятся ИОРДАНИ, а не проруби, как говориться в проруби только оно плавает.....
Мне вообще пофиг ,я атеист.Клоунаду из веры устраивать не надо,рекламируя свои якобы религиозные чувства и сохранение традиций.Пусть Библию почитают(я верующих и их чувства уважаю) и ужаснутся тому,как они грешат в этой земной юдоли.А грешить и каяться у нас все горазды.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Союзник противников
сегодня в 11:18
Понятен твой гнев,ибо тебе за "Локо" и державу обидно! Но и их понять можно :По достижениям наших футболистов база для подготовки в январе-феврале-это прекрасный город Иркутск,с возможностью показать свою крещенскую удаль в эталонно чистейших водах Байкала.Ну как наши подводники в Арктике,при всплытии! Это точно можно в сеть выставлять,а не их,бездарных миллионеров,клоунаду.И это касается всех футболистов всех наших клубов.
А что в их купаниях вас то оскорбляет? То, что они футболисты и миллионеры? Это больше на зависть похоже. Мне лично пофигу кто они, а вот про правила Крещение (то, что нужен обязательно прорубь) вот это уже невежество по отношению к себе. Да, так сложилось, что в большинстве регионах России на водоёмах лёд, но в прорубе ни один православный не проходит данный обряд и не знать это ещё раз повторю невежество!!! Рубятся ИОРДАНИ, а не проруби, как говориться в проруби только оно плавает.....
Footbolista
Footbolista ответил Союзник противников
сегодня в 11:07
В Испании у басков такая же фигня)...
Союзник противников
Союзник противников ответил Байкал-38
сегодня в 11:05
Свиньям (название болельщиков Спартака) для развития! Крещение связано с рекой Иордан! Там снега и льда отродясь не было! Так причём тут прорубь? Думаю изучив тему больше не будут такое писать!!!
Понятен твой гнев,ибо тебе за "Локо" и державу обидно! Но и их понять можно :По достижениям наших футболистов база для подготовки в январе-феврале-это прекрасный город Иркутск,с возможностью показать свою крещенскую удаль в эталонно чистейших водах Байкала.Ну как наши подводники в Арктике,при всплытии! Это точно можно в сеть выставлять,а не их,бездарных миллионеров,клоунаду.И это касается всех футболистов всех наших клубов.
Союзник противников
Союзник противников ответил Footbolista
сегодня в 11:02
Ну там тоже не жара...вода +14°С...проруби нет, конечно...так и в России проруби не везде в этом году даже в северных районах Европейской части)...
А-а-а...Теперь я понЯл,почему мы перешли на формат "осень-весна"...А в Балтийском море при +14 мы,аборигены,уже начинаем окунаться,по методе доктора Залманова,а при +18 радостно бултыхается 80 процентов населения,прибывшего на пляжи области.
Footbolista
Footbolista ответил Союзник противников
сегодня в 10:54
Ну там тоже не жара...вода +14°С...проруби нет, конечно...так и в России проруби не везде в этом году даже в северных районах Европейской части)...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:44
Этак любой сможет! А вот по истинно русской традиции могЁте???
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:09
Свиньям (название болельщиков Спартака) для развития!
Крещение связано с рекой Иордан! Там снега и льда отродясь не было! Так причём тут прорубь? Думаю изучив тему больше не будут такое писать!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил МапС
сегодня в 09:51
Там, где Палыч).
МапС
МапС
сегодня в 09:43
А где крещенская прорубь?
Землянин
Землянин
сегодня в 09:27
Смех, да и только!!!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 09:25
От солнца устали наверно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:01
При Сталине бы так в ЛЧ сыграли в Карское бы окунулись.
drug01
drug01
сегодня в 08:58
Молодцы! Бог им в помощь!
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