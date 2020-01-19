Игроки «Локомотива» отметили Крещение, окунувшись в Средиземном море

сегодня, 08:55

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в твиттере видеоролик и фотографии, на которых игроки команды Дмитрий Баринов, Соломон Кверквелия, Алексей и Антон Миранчуки устроили крещенские купания на сборе в Испании.

Также недавно «Локо» показал, как проходит восстановление Фарфана.