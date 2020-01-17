Капитаны, капитаны, улыбнитесь!

17 января 2020, 18:02

«Соккер.ру» любопытно, сколько занимает путь к капитанской повязке, и у какого европейского топ-клуба самый долгоиграющий капитан.

Капитан «Манчестер Юнайтед» - Харри Магуайр (1 день на мостике)

Спровоцировал сегодняшний разговор новоиспеченный капитан МЮ Харри Магуайр, который и полугода не выступает за «красных дьяволов». Трудно представить подобную ситуацию в золотые времена Фергюсона, когда в «Манчестер Юнайтед» была преемственность, а новичок клуба мог только мечтать о том, чтобы понюхать отличительный знак. Харри уже исполнял роль капитана в нескольких матчах нынешнего сезона, а теперь официально принимает на себя эту роль, потому что его предшественник Эшли Янг переходит в «Интер».

Капитан «Арсенала» - Пьер-Эмерик Обамеянг (2.5 месяца)

В «Арсенале» тоже капитанская чехарда: в этом сезоне 5 футболистов примеряли повязку. Постоянным капитаном по странноватому решению Эмери был Джака, рассорившийся с болельщиками, с начала ноября «самый главный» на поле у «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, на чью капитанскую долю выпал очень и очень непростой период.

Капитан «Манчестер Сити» - Давид Сильва (6 месяцев)

На протяжении нескольких лет капитаном «Манчестер Сити» был Венсан Компани, а после его ухода повязку получил старожил клуба Давид Сильва (это 10-й сезон испанца в Манчестере). Впрочем, недолго ему «рулить», ведь Давид уйдет из «Сити» грядущим летом, как и вице-капитан Фернандиньо. Судя по всему, следующим постоянным капитаном «горожан» через полгода станет Кевин де Брюйне.

Капитан «Атлетико» - Коке (6 месяцев)

Воспитанник «Атлетико» и исключительно преданный своему родному клубу полузащитник (подчеркивал это не раз, отклоняя соблазнительные предложения) уже 9 лет выступает за главную команду «матрасников», но повязку получил только минувшим летом из рук Диего Година, который перебрался в «Интер».

Капитан «Ромы» - Алессандро Флоренци (6 месяцев)

Флоренци восьмой год выступает за «Рому», он застал капитана Франческо Тотти и капитана Даниэле Де Росси на своих постах, а сейчас сам носит повязку после таких личностей. Никакого давления!

Капитан «Интера» - Самир Ханданович (11 месяцев)

«Нерадзурри» помнят великого капитана Дзанетти, но из другого аргентинца — Икарди, не получилось достойного преемника. Почти год назад Мауро развенчали и доверили знак отличия опытному вратарю Хандановичу.

Капитан «Наполи» - Лоренцо Инсинье (11 месяцев)

Уроженец Неаполя и воспитанник «Наполи» почти 10 лет шел к капитанской повязке в родном клубе, если считать с момента дебюта за главную команду. В феврале прошлого года Марек Гамшик уехал в Китай, освободив вакансию для неаполитанца.

Капитан «Челси» - Сесар Аспиликуэта (1.5 года)

Болельщики «синих» долго учились выговаривать баскскую фамилию защитника, но теперь, когда Сесар проводит 8-й сезон за «Челси», это для них не проблема. Капитанскую повязку Аспиликуэта получил от Гари Кэйхилла, который, в свою очередь, донашивал ее за Джоном Терри. Недавно Сесар провел 100-й матч в ранге капитана «Челси» и отметил это событие голом в ворота «Брайтона».

Капитан «Барселоны» - Лионель Месси (1.5 года)

В Испании капитаном традиционно становится игрок, который находится дольше всего в команде или сыграл больше всего матчей, это исключает капитанскую чехарду. Месси уже 14.5 лет выступает за «Барселону», но своей очереди дождался только полтора года назад, ведь до этого были Хави и Иньеста.

Капитан «Милана» - Алессио Романьоли (1.5 года)

Романьоли получил повязку в 23 года из рук Бонуччи, который ограничил свое пребывание в «Милане» одним сезоном. Боссы «россонери» считают, что Алессио похож на Несту, но забыли, что нынешний «Милан» не может себе позволить защитника такого калибра. В общем, не исключено, что Романьоли покинет клуб в этом году, планы на него есть у «Барселоны».

Капитан «Ювентуса» - Джорджо Кьеллини (1.5 года)

Официальный капитан «Юве» - Кьеллини, хотя действующим кэпом является Леонардо Бонуччи, замещающий Джорджо, пока тот восстанавливается после травмы. А в запасе сидит Буффон, который был капитаном раньше, но потерял статус после отлучки в ПСЖ . Кстати, путь Кьеллини к капитанству получился очень долгим — 13 лет.

Капитан «Боруссии» (Дортмунд) - Марко Ройс (1.5 года)

Марко Ройс проводит восьмой сезон в составе «Боруссии», а капитаном его назначил Люсьен Фавр сразу после своего прихода в клуб летом 2018 года.

Капитан «Баварии» - Мануэль Нойер (2.5 года)

В 2017 году завершил карьеру Филипп Лам, и капитанская повязка перешла к Мануэлю Нойеру, который стал всего лишь третьим вратарем-капитаном в истории «Баварии» после Зеппа Майера и Оливера Кана.

Капитан «Лацио» - Сенад Лулич (2.5 года)

Балканский футболист отыграл шесть лет в «Лацио» прежде, чем получить капитанскую повязку. Это стало возможным после того, как Лукас Билья принял решение променять «Лацио» на «Милан».

Капитан «Тоттенхэма» - Уго Льорис (4.5 года)

В «Тоттенхэме» Льорис за три года дослужился до капитанского звания: пришел в клуб в 2012-м, спустя два года стал вице-капитаном при Юнесе Кабуле, а уже с сезона 2015/16 сам выводит «шпор» на матчи. Льорис много пропустил в нынешней кампании, и его часто подменял Харри Кейн, но именно француз остается основным капитаном «Тоттенхэма». Если, конечно, Жозе Моуриньо не решит иначе.

Капитан «Ливерпуля» - Джордан Хендерсон (4.5 года)

Когда-то Хендерсон был парнем, который своей манерой бега мог рассмешить сэра Алекса Фергюсона, но сейчас это капитан лучшей команды планеты 2019 года. Джордан держал в руках Кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей победителей клубного чемпионата мира, а в 2020-м планирует «взвесить» трофей АПЛ . Четыре с половиной года назад «Ливерпуль» покинул Джеррард, четыре с половиной года Хендо — капитан «красных».

Капитан «Реала» - Серхио Рамос (4.5 года)

Предшественники Рамоса на мостике «Королевского клуба» - Рауль и Икер Касильяс, но и сам Серхио правит с 2015-го, именно он первым прикасался к Кубкам чемпионов и другим трофеям, которые «Реал» завоевывал под руководством трофейного магната Зидана.

Капитан ПСЖ - Тиаго Силва (7 лет)