Полиция проверила «Открытие Арену» из-за угроз «взорвать „Спартак“»

Сегодня, 20 января, сотрудники московской полиции провели проверку на домашнем стадионе «Спартака».
По информации телеграм-канала «Мутко против», полиции пришлось проверить «Открытие Арену» из-за звонка 48-летнего жителя столицы Альберта Князева. Находясь в нетрезвом состоянии, он позвонил в ОВД Тверского района и заявил, что в ближайшее время «взорвёт „Спартак“».
На стадион прибыли кинологи с собаками, которые не обнаружили взрывных устройств. Затем сотрудники полиции отправились домой к Князеву. Там его нашли в окружении шарфов и нескольких бутылок с алкогольными напитками. В итоге мужчину доставили в отделение.
Даёшь весна-осень !!!
Даёшь весна-осень !!!
А управа на них простая - на кол и делу конец. Я вот на посох сажаю. Аха-ха)
А управа на них простая - на кол и делу конец. Я вот на посох сажаю. Аха-ха)
Куда ж без войн?
Тролли распустились, надо им управу найти, на законодательном уровне)
Куда ж без войн?
Тролли распустились, надо им управу найти, на законодательном уровне)
Здарова, Коба. Как жизнь? Всё так же ведёшь виртуальные войны?)
Здарова, Коба. Как жизнь? Всё так же ведёшь виртуальные войны?)