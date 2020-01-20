Полиция проверила «Открытие Арену» из-за угроз «взорвать „Спартак“»

сегодня, 15:07

Сегодня, 20 января, сотрудники московской полиции провели проверку на домашнем стадионе «Спартака».

По информации телеграм-канала «Мутко против», полиции пришлось проверить «Открытие Арену» из-за звонка 48-летнего жителя столицы Альберта Князева. Находясь в нетрезвом состоянии, он позвонил в ОВД Тверского района и заявил, что в ближайшее время «взорвёт „Спартак“».

На стадион прибыли кинологи с собаками, которые не обнаружили взрывных устройств. Затем сотрудники полиции отправились домой к Князеву. Там его нашли в окружении шарфов и нескольких бутылок с алкогольными напитками. В итоге мужчину доставили в отделение.