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Полиция проверила «Открытие Арену» из-за угроз «взорвать „Спартак“»

сегодня, 15:07

Сегодня, 20 января, сотрудники московской полиции провели проверку на домашнем стадионе «Спартака».

По информации телеграм-канала «Мутко против», полиции пришлось проверить «Открытие Арену» из-за звонка 48-летнего жителя столицы Альберта Князева. Находясь в нетрезвом состоянии, он позвонил в ОВД Тверского района и заявил, что в ближайшее время «взорвёт „Спартак“».

На стадион прибыли кинологи с собаками, которые не обнаружили взрывных устройств. Затем сотрудники полиции отправились домой к Князеву. Там его нашли в окружении шарфов и нескольких бутылок с алкогольными напитками. В итоге мужчину доставили в отделение.

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 17:11
На кол это не по товарищески, я предпочитаю методы Сталинизма
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:51
"Мы друг другу не жалеем наливать полней, и в борьбе с зеленым змеем побеждает змей." Видимо дабы новогодние праздники плавно не перешли в 23 февраля человек пошел на отчаянные шаги.
wingback
wingback
сегодня в 16:49
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 16:35
    Какой то конь позвонил...динамовцы пришли...проверили...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 16:32
    Истосковался по футболу Альберт.
    Даёшь весна-осень !!!
    drug01
    drug01
    сегодня в 16:19
    Надо таких шутников наказывать рублём!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 16:09
    Хотел избавить российский футбол от пoзopa)
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 16:09
    Этож надо было так насвинячиться?!
    EAGinLE
    EAGinLE
    сегодня в 16:03
    Белочка пришла к мужику.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 16:00
    Не вынесла душа.....десятого места!!!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 15:56
    Это звонил пьяный спартач 🦅 Орлов!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 15:53
    "Там его нашли в окружении шарфов ..." - это как ???
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Виссарионович
    сегодня в 15:48
    Мало мальски хорошо. Куда ж без войн? Тролли распустились, надо им управу найти, на законодательном уровне)
    Ну дай Бог, что бы было ещё лучше.
    А управа на них простая - на кол и делу конец. Я вот на посох сажаю. Аха-ха)
    beefs
    beefs
    сегодня в 15:42
    Ха, ха, ха...
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 15:42
      Виссарионович
      Виссарионович ответил Князь сажал врагов на посох
      сегодня в 15:39
      Мало мальски хорошо.
      Куда ж без войн?
      Тролли распустились, надо им управу найти, на законодательном уровне)
      holms918
      holms918
      сегодня в 15:38
      Что у трезвого в голове, то у пьяного на языке.
      Армейская душа
      Армейская душа
      сегодня в 15:34
      spartach n1 шалит - от своих "смешных" картинок перешёл к не менее "смешным" шуткам
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж
      сегодня в 15:32
      Литейного то поймали? Аххах
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Виссарионович
      сегодня в 15:32
      Князь же вроде за Юве топит, зачем ему Спартак?
      Есть юзеры с диареей, этот из их числа. Им лишь бы 41 оставить. Аха-ха)
      Здарова, Коба. Как жизнь? Всё так же ведёшь виртуальные войны?)
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 15:32
        Виссарионович
        Виссарионович
        сегодня в 15:17
        Князь же вроде за Юве топит, зачем ему Спартак?
        sihafazatron
        sihafazatron
        сегодня в 15:10
        Князь хулиганит)))
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