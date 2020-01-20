«Локомотив» сыграл вничью с ФКСБ в контрольном матче

«Локомотив» на сборе в Испании сыграл вничью с румынским ФКСБ в товарищеском матче.
ФКСБ - «Локомотив» 3:3 (3:2)
Голы: Маня 15, Момчилович 28, Маня 43 (пенальти) - Ан. Миранчук 26, Баринов 32, Жемалетдинов 63
«Локомотив» (первый тайм): Медведев, Игнатьев, Кверквелия, Магкеев, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жоао Марио, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер
«Локомотив» (второй тайм): Коченков, Лысов, Идову, Кверквелия, Живоглядов, Рыбчинский, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Жемалетдинов, Смолов
Отметим, что ранее московское «Динамо» разгромило польский «Заглембе» в контрольной встрече.