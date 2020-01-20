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«Локомотив» сыграл вничью с ФКСБ в контрольном матче

сегодня, 20:20
ФКСБЛоготип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)3 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» на сборе в Испании сыграл вничью с румынским ФКСБ в товарищеском матче.

ФКСБ​ - «Локомотив» 3:3 (3:2)
Голы: Маня 15, Момчилович 28, Маня 43 (пенальти) - Ан. Миранчук 26, Баринов 32, Жемалетдинов 63

«Локомотив» (первый тайм): Медведев, Игнатьев, Кверквелия, Магкеев, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жоао Марио, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер

«Локомотив» (второй тайм): Коченков, Лысов, Идову, Кверквелия, Живоглядов, Рыбчинский, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Жемалетдинов, Смолов

Отметим, что ранее московское «Динамо» разгромило польский «Заглембе» в контрольной встрече.

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Трубадур
Трубадур
сегодня в 20:43
Стяуа не Мура.
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