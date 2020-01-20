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«Барселона» и «Реал» продолжают борьбу за титул. Итоги 20-го тура Примеры

сегодня, 01:09

Завершились матчи 20-го тура чемпионата Испании.

«Леганес» - «Хетафе» 0:3
Голы: Кабрера 12, Ньом 21, Хайме 33

«Леванте» - «Алавес» 0:1
Гол: Видаль 64

«Реал» - «Севилья» 2:1
Голы: Каземиро 57Каземиро 69 - Де Йонг 64

«Осасуна» - «Вальядолид» 0:0

«Эйбар» - «Атлетико» 2:0
Голы: Бургос 10Эспозито 90

«Мальорка» - «Валенсия» 4:1
Голы: Раильо Аренас 7, Будимир 22, Будимир 41, Родригес Васкес 79 - Ферран Торрес 82

«Бетис» - «Реал Сосьедад» 3:0
Голы: Иглесиас 27, Хоакин 44, Каналес 90+5

«Вильярреал» - «Эспаньол» 1:2
Гол: Касорла 62 - Лопес 5, Де Томас 47

«Атлетик» - «Сельта» 1:1
Голы: Гарсия 76 - Рафинья 56

«Барселона» - «Гранада» 1:0
Гол: Месси 76

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alexgurzan
alexgurzan ответил ФК Пупсик
сегодня в 01:29
Мне тоже не дали.
Потому-что за матч Варди вышел в 0 очков из-за незабитого пенальти.
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 01:27
Судьи и РЕАЛ,так будет правильнее!
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил brodaga 05
сегодня в 01:20
за Варди будут начислять очки..
Мне тоже не дали.
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