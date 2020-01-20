«Барселона» и «Реал» продолжают борьбу за титул. Итоги 20-го тура Примеры

Завершились матчи 20-го тура чемпионата Испании.
«Леганес» - «Хетафе» 0:3
Голы: Кабрера 12, Ньом 21, Хайме 33
«Леванте» - «Алавес» 0:1
Гол: Видаль 64
«Реал» - «Севилья» 2:1
Голы: Каземиро 57, Каземиро 69 - Де Йонг 64
«Осасуна» - «Вальядолид» 0:0
«Эйбар» - «Атлетико» 2:0
Голы: Бургос 10, Эспозито 90
«Мальорка» - «Валенсия» 4:1
Голы: Раильо Аренас 7, Будимир 22, Будимир 41, Родригес Васкес 79 - Ферран Торрес 82
«Бетис» - «Реал Сосьедад» 3:0
Голы: Иглесиас 27, Хоакин 44, Каналес 90+5
«Вильярреал» - «Эспаньол» 1:2
Гол: Касорла 62 - Лопес 5, Де Томас 47
«Атлетик» - «Сельта» 1:1
Голы: Гарсия 76 - Рафинья 56
«Барселона» - «Гранада» 1:0
Гол: Месси 76