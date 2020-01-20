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«Динамо» забило пять голов в ворота польского клуба

сегодня, 19:10
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)ЗаглембеМатч завершен

«Динамо» разгромило польский «Заглембе» в контрольном поединке.

«Заглембе Л» - «Динамо» 1:5 (0:1)
Голы: Тосик 87 (пенальти) - Филипп 43, Игбун 60, Игбун 68, Игбун 79, Панченко 90+1.

«Динамо»: Шунин (Лещук 46), Ордец (Плиев 46), Шуньич (Евгеньев 46), Скопинцев (Калинин 46), Паршивлюк (Морозов 46), Нойштедтер (Жоаузиньо 46), Рауш (Панченко 46), Юсупов (Каборе 46), Шиманьски (Кардозу 46), Филипп (Хильемарк 46), Н’Жи (Игбун 46).

Ранее «Ростов» в товарищеском матче обыграл «Пахтакор».

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Все комментарии
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 21:04
сильный динамо оказывается!неизвестно как в чемпионате будет?
Банщик из Тарасовки
Банщик из Тарасовки
сегодня в 20:48
Динамо внушает надежды.
Vadik
Vadik
сегодня в 20:46
Динамо с победой!!!!! Весной будет интересно в РПЛ!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
сегодня в 20:23
Физкультпривет. Динамо бежит. Нет!Чунга чанги.Родной Пахтакор,
чуть не обыграл РОСТОВА. Отскочили 85 мин.. Еременко с пенальти сравнил. Как говорится дружба победила.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:21
Выходит, второй состав сильнее...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 20:19
Польша забила на клубный футбол, и правильно сделала. Зато пенсы не плачут с пенсий.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:18
Не Х. историю переписывать ! ))
shlomo
shlomo
сегодня в 19:59
Красиво.....пусть так и будет....
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:57
Отлично!
max74
max74
сегодня в 19:56
За что ?
cska plus
cska plus
сегодня в 19:53
Негр трёху оформил.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил particular
сегодня в 19:47
И не лень им было столько раз к воротам пшеков бегать..:))) Игбун - красавелло!
А кто тебе сказал ,что они каждый раз туда бегали ? Они оттуда просто не отходили ! )))))) Динамо с победой ! Игбун разыгрывается пожалуй !
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 19:38
Игбун разбушевался
drug01
drug01
сегодня в 19:36
Это хорошо удачи!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:33
Сразу 22 игрока отыграли. Хорошая конкуренция намечается в Динамо
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 19:33
Динамо с победой!
particular
particular
сегодня в 19:32
И не лень им было столько раз к воротам пшеков бегать..:))) Игбун - красавелло!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 19:24
С победой.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:15
Хорошее настроение обеспечено.
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