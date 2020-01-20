«Динамо» забило пять голов в ворота польского клуба

«Динамо» разгромило польский «Заглембе» в контрольном поединке.
«Заглембе Л» - «Динамо» 1:5 (0:1)
Голы: Тосик 87 (пенальти) - Филипп 43, Игбун 60, Игбун 68, Игбун 79, Панченко 90+1.
«Динамо»: Шунин (Лещук 46), Ордец (Плиев 46), Шуньич (Евгеньев 46), Скопинцев (Калинин 46), Паршивлюк (Морозов 46), Нойштедтер (Жоаузиньо 46), Рауш (Панченко 46), Юсупов (Каборе 46), Шиманьски (Кардозу 46), Филипп (Хильемарк 46), Н’Жи (Игбун 46).
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