«Барселона» обыграла «Гранаду» в первом матче Сетьена

«Барселона» обыграла «Гранаду» в матче 20-го тура Примеры. Этот поединок стал дебютным для Кике Сетьена в качестве наставника «сине-гранатовых».
«Барселона» (43) расположилась на 1-м месте, «Гранада» (27) занимает 10-ю позицию.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Гранада» 1:0 (0:0)
Гол: Лионель Месси 76
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Бускетс, Фати (Перес 79), Видаль (Артур Рамос 83), Ракитич (Пуч 71), Альба, Лионель Месси, Гризманн
Главный тренер: Сетьен Кике.
«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Фулкье, Этеки (Мартинес 72), Гоналон, Вадильо (Родригес Диас 65), Азиз (Эррера 56), Мачис, Фернандес Луна
Главный тренер: Мартинес Диего.
Предупреждения: Мачис 12, Санчес Барахона 59, Санчес Барахона 69, Фернандес Луна 72
Удаление: Санчес Барахона 69
В другом матче игрового дня «Атлетик» сыграл вничью с «Сельтой».
Не хотелось бы повторять те позоры..
Не хотелось бы повторять те позоры..
Барселона старалась быстро вернуть мяч и это радует.
Барселона старалась быстро вернуть мяч и это радует.
А барсаглорьё, они только и умеют переходить на личности в инете, понимая, что собеседник не достанет их.
А барсаглорьё, они только и умеют переходить на личности в инете, понимая, что собеседник не достанет их.
Я не смотрел матч, только последние минуты видел, где-то с 84 минуты что ли.
Я не смотрел матч, только последние минуты видел, где-то с 84 минуты что ли.
Вполне возможно, что ему понадобится пару месяцев.
Вспомни прошлый сезон, когда вернулся Зидан.. у него тоже мало что получилось, да и начало этого сезона не особо задалось.
Ну а потом шаг за шагом Реал ситуацию начал менять.
Вполне возможно, что ему понадобится пару месяцев.
Вспомни прошлый сезон, когда вернулся Зидан.. у него тоже мало что получилось, да и начало этого сезона не особо задалось.
Ну а потом шаг за шагом Реал ситуацию начал менять.
Позорники, после удаления только смогли забить, и то только ОДИН ГОЛ "ГРАНАДЕ"!!!
Позорники, после удаления только смогли забить, и то только ОДИН ГОЛ "ГРАНАДЕ"!!!
невероятно актуально сейчас, в 2020-м
невероятно актуально сейчас, в 2020-м
А он вроде должен вернуться в феврале, чтобы снова получить травму.
Неплохо бы взять нападающего на остаток сезона, но топа вряд ли купишь зимой.. да и кто отпустит то?
Кавани мог бы пригодиться, но шейхи его вроде не отпускают, а летом у него контракт заканчивается
А он вроде должен вернуться в феврале, чтобы снова получить травму.
Неплохо бы взять нападающего на остаток сезона, но топа вряд ли купишь зимой.. да и кто отпустит то?
Кавани мог бы пригодиться, но шейхи его вроде не отпускают, а летом у него контракт заканчивается