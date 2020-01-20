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«Барселона» обыграла «Гранаду» в первом матче Сетьена

сегодня, 00:53
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«Барселона» обыграла «Гранаду» в матче 20-го тура Примеры. Этот поединок стал дебютным для Кике Сетьена в качестве наставника «сине-гранатовых».

«Барселона» (43) расположилась на 1-м месте, «Гранада» (27) занимает 10-ю позицию.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Гранада» 1:0 (0:0)
Гол: Лионель Месси 76

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Бускетс, Фати (Перес 79), Видаль (Артур Рамос 83), Ракитич (Пуч 71), Альба, Лионель Месси, Гризманн
Главный тренер: Сетьен Кике.

«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Фулкье, Этеки (Мартинес 72), Гоналон, Вадильо (Родригес Диас 65), Азиз (Эррера 56), Мачис, Фернандес Луна
Главный тренер: Мартинес Диего.

Предупреждения: Мачис 12, Санчес Барахона 59, Санчес Барахона 69, Фернандес Луна 72

Удаление: Санчес Барахона 69

В другом матче игрового дня «Атлетик» сыграл вничью с «Сельтой».

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Все комментарии
max74
max74
сегодня в 04:41
Опять Месси выиграл
Caniggia
Caniggia
сегодня в 04:33
Вообще не показатель, да и выиграли еле-еле.
Agamaga
Agamaga ответил 95-shishani-95
сегодня в 04:08
Сколько гнева в тебе. Сливочный кабинет без удалений громит даже в своём логове.
drug01
drug01
сегодня в 03:45
Все идёт по плану
cska plus
cska plus
сегодня в 03:06
Надо, чтобы покруче соперник был.
explay-
explay-
сегодня в 02:06
Играли здорово, ещё месяц упорной работы и будет лучше.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил piterVOVAN
сегодня в 01:47
Трудно будет переплюнуть "достижения" Вальверде))
Не хотелось бы повторять те позоры..
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Belgie2009
сегодня в 01:46
останови свое воображение, хотя б контролируй его в общественных местах гы гы гыыы
Да у него походу у самого каталонские взгляды, известной столицы кое-чего...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Зидан 1972
сегодня в 01:45
Команда прессинговала на половине соперника, чего не было давно)
Барселона старалась быстро вернуть мяч и это радует.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Belgie2009
сегодня в 01:43
Что конкретно не понравилось в моем комментарии?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:43
В прошлом году, я винил Реал из-за того позора, что с командой случился.

А барсаглорьё, они только и умеют переходить на личности в инете, понимая, что собеседник не достанет их.
piterVOVAN
piterVOVAN ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 01:42
За неделю трудно будет что то кардинально изменить) Вполне возможно, что ему понадобится пару месяцев. Вспомни прошлый сезон, когда вернулся Зидан.. у него тоже мало что получилось, да и начало этого сезона не особо задалось. Ну а потом шаг за шагом Реал ситуацию начал менять.
Сетьен и за 2 месяца координально ничего не изменит, верно! но этот дед в свои 61 заслуживает уважения и я склонен верить в его импульс! но всему свое время. и очень вряд ли, что он также бездарно профукает матчи-кам-бэки а-ля Ливер, или Рома.
амурец
амурец
сегодня в 01:39
Удаление Да кто бы сомневался
piterVOVAN
piterVOVAN ответил Belgie2009
сегодня в 01:39
Я смотрел от и до! А вы матч- то смотрели? И да, полагаю что я в 2 раза старше вас, призываю к уважению.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 01:38
За неделю трудно будет что то кардинально изменить) Вполне возможно, что ему понадобится пару месяцев. Вспомни прошлый сезон, когда вернулся Зидан.. у него тоже мало что получилось, да и начало этого сезона не особо задалось. Ну а потом шаг за шагом Реал ситуацию начал менять.
согласен, но со стороны показалось что он не влияет на ситуацию!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ronaldo743
сегодня в 01:37
Какие вопросы по удалению ?! Хотя, у кого я спрашиваю. =)
Никаких!
Я не смотрел матч, только последние минуты видел, где-то с 84 минуты что ли.
Belgie2009
Belgie2009 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 01:36
За неделю трудно будет что то кардинально изменить) Вполне возможно, что ему понадобится пару месяцев. Вспомни прошлый сезон, когда вернулся Зидан.. у него тоже мало что получилось, да и начало этого сезона не особо задалось. Ну а потом шаг за шагом Реал ситуацию начал менять.
Вот щас написал по делу, и по факту.Ну твой первый ком на этом ветке,это что то,с чем то..
ronaldo743
ronaldo743 ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:36
ЭвребеБазукШтаркЭрнандесБенгоэчеаМансаноАйтекинСудьяУЕФАлона, никак без судьи??? Позорники, после удаления только смогли забить, и то только ОДИН ГОЛ "ГРАНАДЕ"!!!
Какие вопросы по удалению ?! Хотя, у кого я спрашиваю. =)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Зидан 1972
сегодня в 01:34
За неделю трудно будет что то кардинально изменить)
Вполне возможно, что ему понадобится пару месяцев.
Вспомни прошлый сезон, когда вернулся Зидан.. у него тоже мало что получилось, да и начало этого сезона не особо задалось.
Ну а потом шаг за шагом Реал ситуацию начал менять.
piterVOVAN
piterVOVAN ответил Negativ4eg
сегодня в 01:34
Отскочили, ну ничего не всегда так везти будет!!! По игре Гранада в разы лучше была!
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 01:34
    опять на халеву!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:32
    ЭвребеБазукШтаркЭрнандесБенгоэчеаМансаноАйтекинСудьяУЕФАлона, никак без судьи???
    Позорники, после удаления только смогли забить, и то только ОДИН ГОЛ "ГРАНАДЕ"!!!
    piterVOVAN
    piterVOVAN ответил Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 01:32
    Судейка вовремя вмешался..
    а подробнее?
    piterVOVAN
    piterVOVAN ответил Зидан 1972
    сегодня в 01:30
    Показалось что тренера пока вообще нет!
    Ключевая фраза "показалось"
    piterVOVAN
    piterVOVAN ответил Navid_1988_
    сегодня в 01:29
    Sudiya pomog Barsukam koneshno Messi ele ele igraet gavnuk polnyi
    Прекрасно, когда пишут из далекого 1988 г, и при этом латинскими по русски. 90-е, nokia 3310 ))))
    невероятно актуально сейчас, в 2020-м
    Belgie2009
    Belgie2009 ответил ronaldo743
    сегодня в 01:28
    Бельгийский марокканец оценивает игру Барсы, хотя сам в это время гонял на конвульсии Роналды, называемые финтами. =)
    останови свое воображение, хотя б контролируй его в общественных местах гы гы гыыы
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 01:23
    Главное настоить команду умеет тренер а игроки у Барсы хорошие,трус ушел пришел мужик,поэтому проблем не будет дальше.
    Показалось что тренера пока вообще нет!
    Navid_1988_
    Navid_1988_
    сегодня в 01:23
    Sudiya pomog Barsukam koneshno Messi ele ele igraet gavnuk polnyi
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил ronaldo743
    сегодня в 01:20
    Даа.. Усмана то действительно все забыли.
    А он вроде должен вернуться в феврале, чтобы снова получить травму.
    Неплохо бы взять нападающего на остаток сезона, но топа вряд ли купишь зимой.. да и кто отпустит то?
    Кавани мог бы пригодиться, но шейхи его вроде не отпускают, а летом у него контракт заканчивается
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил Летучий-Голландец.
    сегодня в 01:17
    Гризман все ещё себя ищет) Вроде хорошо в защите, отрабатывает, но его ведь брали, чтобы голы забивал) А этого у него не особо получается. Неужели и Кике не сможет его пристроить в атаке..?
    Кике, вроде как, ждёт Коута. Хз вообще, что летом будет. Плюс французский хрусталь, о котором начали забывать.
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