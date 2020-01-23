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Вуд: «Я не считаю выезд на „Олд Траффорд“ пугающим»

сегодня, 05:53
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Нападающий «Бернли» Крис Вуд прокомментировал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ.

Знаете, я не считаю выезд на «Олд Траффорд» пугающим. В обеих предыдущих встречах здесь мы вели со счётом 2:0, но в итоге упускали победу. 

К счастью, сегодня нам тоже удалось забить два мяча, которые сделали нашу ситуацию более комфортной. С точки зрения игры в обороне это было идеальное выступление.

Что касается моего гола, мы работали над такими вещами. Стандарты – это то, в чём мы сильны.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:15
мда, на Олд Траффорде как то не ожидал их поражения от Бернли......
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:33
Боятся ни какого соперника не надо,опасаться сильных сторон надо и строить на этом игру.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:30
Зазнайство
Roman73
Roman73
сегодня в 06:15
Уже никто не боится Юнайтед.
Мёртвого льва может отпинать каждый.
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