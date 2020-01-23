Вуд: «Я не считаю выезд на „Олд Траффорд“ пугающим»

Нападающий «Бернли» прокомментировал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ .

Знаете, я не считаю выезд на «Олд Траффорд» пугающим. В обеих предыдущих встречах здесь мы вели со счётом 2:0, но в итоге упускали победу.

К счастью, сегодня нам тоже удалось забить два мяча, которые сделали нашу ситуацию более комфортной. С точки зрения игры в обороне это было идеальное выступление.

Что касается моего гола, мы работали над такими вещами. Стандарты – это то, в чём мы сильны.