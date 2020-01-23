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Моуриньо: «Нам очень не везёт с травмами»

сегодня, 03:52
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо дал комментарий после победы над «Норвичем» (2:1) в матче 24-го тура АПЛ.

Это очень важная для нас победа над непростым соперником. Нам пришлось нелегко во втором тайме, но мы должны винить в этом только самих себя.

Сейчас мы в такой ситуации, что мне постоянно приходится думать, думать и думать. Я смотрю на нашу скамейку и не вижу там атакующих игроков. Я был вынужден заменить Ламелу из-за усталости, но всё же мы показали невероятную реакцию на происходящее и забили второй гол.

Когда «Челси» хочет довести игру до победы, они выпускают Миши Батшуайи. Когда «Манчестер Сити» хочет заменить Габриэля Жезуса, они выпускают Серхио Агуэро. Нам очень, очень сильно не везёт с травмами. К нам вернулся Уго Льорис, но мы потеряли Харри Уинкса. Это непостижимо.

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