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Сульшер: «Парни делали всё, что могли, но нам не удалось вскрыть „Бернли“»

сегодня, 02:11
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал домашнее поражение от «Бернли» (0:2) в матче 24-го тура АПЛ.

Мы должны поднять руки и признаться, что это было недостаточно хорошее выступление.

В первом тайме мы создали несколько полумоментов, но были недостаточно остры в завершении, чтобы их использовать. Соперник был хладнокровен, эффективен и хорошо оборонялся, у нас не получалось их вскрыть.

Наши парни делали всё, что могли, но они впервые переживают такой [непростой] период. Некоторые из них провели по 10, 12, 15 матчей, и им нелегко.

Я поддержу их и помогу пройти через это. Мы можем весь день говорить о том, что мы выступили недостаточно хорошо, и мы разочарованы количеством набранных нами очков. Каждый день мы работаем над тем, чтобы парни становились сильнее и показывали более качественную игру.

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