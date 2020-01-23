Сульшер: «Новые трансферы? Мы работаем над этим»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения от «Бернли» (0:2) в матче 24-го тура АПЛ ответил на вопрос о возможных январских приобретениях.

Мы стремимся к тому, чтобы сделать команду лучше, у нас есть цели. Это наше второе домашнее поражение и первое с августа. Я думал, что мы уже прошли этот этап.

Мы уже начали чистку состава, и теперь я буду отвечать на эти вопросы [о трансферах] до конца зимнего окна. Мы работаем над этим.

Для меня самое важное – показывать игру на поле. Сегодняшнее выступление было недостойным «Манчестер Юнайтед».