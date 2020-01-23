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Сульшер: «Новые трансферы? Мы работаем над этим»

сегодня, 03:34
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после домашнего поражения от «Бернли» (0:2) в матче 24-го тура АПЛ ответил на вопрос о возможных январских приобретениях.

Мы стремимся к тому, чтобы сделать команду лучше, у нас есть цели. Это наше второе домашнее поражение и первое с августа. Я думал, что мы уже прошли этот этап.

Мы уже начали чистку состава, и теперь я буду отвечать на эти вопросы [о трансферах] до конца зимнего окна. Мы работаем над этим. 

Для меня самое важное – показывать игру на поле. Сегодняшнее выступление было недостойным «Манчестер Юнайтед».

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