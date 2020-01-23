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Сарри: «За такую форму Роналду надо благодарить не меня, а его мать»

сегодня, 03:01
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после победы над «Ромой» (3:1) в четвертьфинальном матче Кубка Италии.

Мы провели хороший первый тайм, но к началу второго ещё не до конца вышли из раздевалки. Спустя некоторые время мы снова вступили в борьбу с командой, которая показывала хорошую игру. Джиджи Буффон сделал несколько сейвов, чем подтвердил, что по-прежнему находится в хорошей форме и является голкипером топ-уровня.

Роналду пребывает в необычайном физическом и психическом состоянии, забивая с выдающимся постоянством. С точки зрения индивидуальной игры, я не знаю, в чём Роналду может стать лучше. Возможно, в некоторых оборонительных моментах.

Я не могу приписать себе заслуги за нынешнюю форму Роналду. Вы можете сказать спасибо разве что его матери за создание такого примера для подражания!

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