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Матвеев: «Забили два мяча, хорошо закончить матч победой»

сегодня, 10:04

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над бухарестским «Динамо» (2:1) в товарищеском матче на сборах.

Содержанием первого тайма остались не очень довольны. Хотелось больше открываний, чтобы наша атакующая группа играла выше. Для первой игры, можно сказать, это нормально. Есть много времени, чтобы это поправить и сработать еще лучше.

Что касается второго тайма, мы остались довольны. Было много хороших комбинаций, увидели быстрый футбол. Забили два мяча, хорошо закончить матч победой. Будем работать дальше и улучшать наше качество игры и взаимодействия.

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