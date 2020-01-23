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Тедеско рассказал про возможные трансферы «Спартака» зимой

сегодня, 09:46

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал про возможное усиление команды в зимнее трансферное окно.

На какую позицию нам нужно усиление? Мы всегда открыто говорим о подобном с руководством. Я сказал, что сейчас доволен командой и качеством игроков, но ясно, что наши глаза всегда открыты и мы присматриваем тех, кто может улучшить команду. У нас есть скауты, которые просматривают футболистов, сравнивают с уже имеющимися.

На позиции центрального защитника, к примеру, мы можем использовать Крала. В таком случае на месте Крала могут сыграть другие ребята: Гулиев, Тиль, Умяров. В центре обороны есть варианты с Гапоновым, Масловым. Я знаю, что Маслов фланговый защитник, но вижу, что он обладает достаточно хорошей техникой, чтобы сыграть и на позиции в центре. Поэтому я склоняюсь к мнению, что у нас хватает игроков на эти позиции. А по поводу форварда, вы правы, у нас нет высокого игрока, типа Дзюбы или кого-то другого. И мы ищем на поле другие решения, чтобы забивать голы.

Ранее Тедеско рассказал о текущем состоянии своей команды.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:24
В соседней статье он говорил, что они учатся играть верхом. А тут - что не на кого играть верхом.
makkie
makkie
сегодня в 10:23
Мощный и скоростной форвард бы не помешал, это точно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:17
основной трансфер это позиция главного тренера туров через 7))))))))))))))
LOpp
LOpp ответил Трезвый повар
сегодня в 10:08
Про возможные трансферы Тедеско как раз таки ничего не рассказал. Его всё устраивает
руководство Спартака еще в декабре сказало, что трансферов не будет.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 10:00
Кого в джунглях смогут поймать, того цoрн и впарит федуну за огромные бабки
VIPded
VIPded
сегодня в 09:59
Такие трансферы Спартака устраивают всех!)))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:51
Про возможные трансферы Тедеско как раз таки ничего не рассказал. Его всё устраивает
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