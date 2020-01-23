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Тедеско: «Бакаев-младший был в моих планах»

сегодня, 09:21

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал про уход из команды полузащитника Солтмурада Бакаева.

Бакаев-младший был в моих планах. Перед «Ростовом» мы с Цорном встретились с ним и с его братом, сказали, что видим его в «Спартаке», объяснили, как именно мы хотим его использовать. Это главное для молодого игрока – он услышал от менеджера и тренера то, как его могут использовать. Также мы дали ему шанс сыграть в РПЛ, хотя в его возрасте это непросто. Мы просматривали его в «Спартаке-2», где он играл здорово, и дали шанс в первой команде.

Поэтому уход Солтмурада стал для меня большим сюрпризом. Клуб и его система – самое важное. Руководство «Спартака» сделало всё возможное, чтобы оставить его здесь. Но Солтмурад сам решил уйти, и нам остаётся только принять это.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:21
Это самое интересное, что он сам решил. Потому как в сентябре он уверял, что в России будет играть только за Спартак.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 09:54
Парню уже 20 лет , пора уже играть сегодня а не завтра !
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:52
Само собой лучше в Рубине играть, а не вот в этом бардаке
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:27
В Рубине предложили более лучшие условия. Но там и конкуренция выше за место в основе. Слуцкий уже 2 равноценных состава собрал. Так что Бакаеву придётся очень сильно постараться
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:24
Странная ситуация.
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