Йевтич: «Мой переход получился достаточно быстрым и легким»

Новичок «Рубина» дал первое интервью пресс-службе казанского клуба.

Я очень счастлив оказаться здесь. Первая тренировка оказалась очень интенсивной. Мы неплохо поиграли. У команды заметен хороший уровень игроков, и я надеюсь, мой уровень игры также поможет команде вырасти.

Мой переход получился достаточно быстрым и легким. После зимнего перерыва я получил информацию о том, что мной интересуется «Рубин». Долго думать я не стал, и я рад, что быстро оказался в этой команде.

Сначала я хочу как можно быстрее адаптироваться тут, познакомиться со всеми. А затем я постараюсь помочь команде. Я надеюсь, что мы сможем вернуть команду на прошлый уровень, который был здесь несколько лет назад. Я прекрасно помню, как команда выступала в Лиге чемпионов и играла против «Барселоны». Я понимаю, что говорить об этом слишком рано, но у команды сразу видны хорошие цели, и мы будем к ним стремиться.