Обамеянг дал добро на переход в «Барселону»

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Барселону».
Основной форвард сине-гранатовых Луис Суарес выбыл на долгий срок из-за травмы и вернётся в строй лишь через несколько месяцев. В связи с этим клуб ищет ему замену.
Обамеянг уже дал свое согласие на переход в стан каталонцев, что может стать решающим фактором в вопросе его трансфера.
Скорее, Обаму продадут (и это нужно сейчас делать).
Скорее, Обаму продадут (и это нужно сейчас делать).
Была изначально задача приобрести нападающего на замену Суареса. Сейчас Суарес с травмой, но в перспективе нужно будет Суареса менять через год-два.
Обамеянг - это Боатенг 2.0
Была изначально задача приобрести нападающего на замену Суареса. Сейчас Суарес с травмой, но в перспективе нужно будет Суареса менять через год-два.
Обамеянг - это Боатенг 2.0