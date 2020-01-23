Обамеянг дал добро на переход в «Барселону»

сегодня, 10:47

Нападающий лондонского «Арсенала» близок к переходу в «Барселону».

Основной форвард сине-гранатовых Луис Суарес выбыл на долгий срок из-за травмы и вернётся в строй лишь через несколько месяцев. В связи с этим клуб ищет ему замену.

Обамеянг уже дал свое согласие на переход в стан каталонцев, что может стать решающим фактором в вопросе его трансфера.