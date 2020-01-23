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Обамеянг дал добро на переход в «Барселону»

сегодня, 10:47

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Барселону»

Основной форвард сине-гранатовых Луис Суарес выбыл на долгий срок из-за травмы и вернётся в строй лишь через несколько месяцев. В связи с этим клуб ищет ему замену.

Обамеянг уже дал свое согласие на переход в стан каталонцев, что может стать решающим фактором в вопросе его трансфера.

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Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил aNOOBis
сегодня в 11:54
Он уйдет, может какого мидлфилда возьмут качественного...без дурацкого бриолина на башке
Времени уже почти не осталось, так что зимой не возьмут никого. А Озил недавно дал интервью, где сказал, что у него полтора года жирного контракта еще и он эту корову доить собирается до последнего (и одобрил Артету заодно))).

Скорее, Обаму продадут (и это нужно сейчас делать).
aNOOBis
aNOOBis ответил Тень Аналитика
сегодня в 11:48
А смысл ликовать или нет, ну сидит он у себя на лавке, никому не мешает... Так же, как у нас десятка лупоглазая сделала 3 передачи за 2 года, а "Арсенал" и замены ему не ищет, готов до конца страдать))
Про Озила тоже пишут, что провел встречу с представителями DC United. Но это, конечно, ничего не значит
aNOOBis
aNOOBis ответил Тень Аналитика
сегодня в 11:47
А смысл ликовать или нет, ну сидит он у себя на лавке, никому не мешает... Так же, как у нас десятка лупоглазая сделала 3 передачи за 2 года, а "Арсенал" и замены ему не ищет, готов до конца страдать))
Он уйдет, может какого мидлфилда возьмут качественного...без дурацкого бриолина на башке
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил aNOOBis
сегодня в 11:40
Там Себальос делает из Арсенала себальос, попросил Реал прервать аренду и отправить его в испанский клуб, вроде...ЛИКУЕМ!
А смысл ликовать или нет, ну сидит он у себя на лавке, никому не мешает... Так же, как у нас десятка лупоглазая сделала 3 передачи за 2 года, а "Арсенал" и замены ему не ищет, готов до конца страдать))
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 11:31
Там Себальос делает из Арсенала себальос, попросил Реал прервать аренду и отправить его в испанский клуб, вроде...ЛИКУЕМ!
калач
калач
сегодня в 11:20
он кроме того что старый так еще и полено, бинго. Будет как с Коутиньйо
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 11:18
А зачем его покупают?
Была изначально задача приобрести нападающего на замену Суареса. Сейчас Суарес с травмой, но в перспективе нужно будет Суареса менять через год-два.
Обамеянг - это Боатенг 2.0
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:59
Странное приобретение.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:50
Только испортит хорошую команду.
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