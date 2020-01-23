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Бэйл опередил Роналдо по голам за «Реал»

сегодня, 21:56
Унионистас де СаламанкаЛоготип футбольный клуб Унионистас де Саламанка1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» обыграл «Унионистас» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл отметился одним забитым мячом. Таким образом, на счету валлийца 105 голов за клуб. Валлиец обошел по этому показателю легендарного бразильского форварда Роналдо, который забил 104 гола за «Реал».

Отметим, что лидером клуба за всю историю является нынешний нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который оформил 450 голов в стане «сливочных».

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 22:19
Так то неплохой результат
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:11
На здоровье!
LOpp
LOpp
сегодня в 22:07
Только Роналдо на 70 матчей меньше сыграл
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