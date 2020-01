Бэйл опередил Роналдо по голам за «Реал»

«Реал» обыграл «Унионистас» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Полузащитник «сливочных» отметился одним забитым мячом. Таким образом, на счету валлийца 105 голов за клуб. Валлиец обошел по этому показателю легендарного бразильского форварда Роналдо, который забил 104 гола за «Реал».

Gareth Bale has now scored more goals for Real Madrid than Ronaldo Nazario 👀 pic.twitter.com/KgPtPiELlA

