Дерзай, «Ливерпуль»! 10 самых длинных беспроигрышных серий в АПЛ

сегодня, 19:30

«Ливерпуль» уже на третьем месте в историческом списке и сегодня может продлить серию до 40 матчей! «Соккер.ру» ныряет в историю непобедимых англичан.

«Красные» выиграли 21 из 22-х матчей в нынешнем чемпионате, а их беспроигрышная серия в АПЛ продолжается уже больше года. В ожидании одного из самых сложных из оставшихся матчей в этом сезоне («Ливерпуль» сегодня сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном») самое время заглянуть обернуться назад и оценить, чего добилась команда под предводительством Юргена Клоппа на данный момент. И ответить на вопрос: чего хочет «Ливерпуль» от этого сезона?

Чемпионства — понятно, но трудно представить, что оно ускользнет от мерсисайдцев. А как насчет того, чтобы выдать величайший сезон в истории английского футбола? Или хотя бы повторить подвиг «Арсенала» из 2004 года, когда команда «канониры» выиграли «золото», ни разу не проиграв по ходу чемпионской кампании. Именно «Арсенал» рекордной беспроигрышной серией в английском футболе, но «Ливерпуль» близко и угрожает этому достижению, как никто не угрожал за прошедшие 16 лет. Но были команды, чьи отрезки без поражений в АПЛ заслуживают внимания.

9-10 место. «Ноттингем Форест» (1995) — 25 матчей

«Ноттингем» в сезоне 1994/95 установил рекорд для новичка АПЛ по высоте полета, очутившись в итоговой таблице на третьем месте. Помогла мощная серия без поражения на финише сезона, перебросившаяся на следующий чемпионат, где «лесники» отказывались проигрывать на протяжении 12-ти туров (6 побед, 6 поражений) и снова шли в тройке. Но невероятнее всего то, как закончилась это десятимесячная эпопея «Ноттингема»: действующий чемпион «Блэкберн» разбил их со счетом 7:0!

9-10 место. «Манчестер Юнайтед» (2016-2017) — 25 матчей

И такое было в первом сезоне Жозе Моуриньо на «Олд Траффорд». Проиграв в 9-м туре «Челси» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:4, МЮ отказался от поражений на полгода, до самого мая, когда дважды подряд проиграл в Северном Лондоне — сначала «Арсеналу», а потом и «Тоттенхэму». Наличие внушительной беспроигрышной серии не помешало «красным дьяволам» финишировать на неприглядном 6-м месте, и если вглядеться в саму серию, все станет понятно: из 25-ти матчей МЮ выиграл только 12.

6-8 место. «Манчестер Юнайтед» (2010-2011) — 29 матчей

Все тот же «Ман Юнайтед», но уже и серия продолжительнее, и сезон чемпионский. Пять матчей без поражений команда сэра Алекса Фергюсона провела в конце предыдущей кампании, а в чемпионате 2010/11 манкунианцы не проигрывали до февраля, когда неудачно съездили в гости к «Вулверхэмптону» (1:2). Чемпионству это не помешало, но идеальный сезон расстроило. Сегодня «волки» попытаются преподнести такой же подарочек «Ливерпулю».

6-8 место. «Челси» (2007-2008) — 29 матчей

Минимально уступив «Арсеналу» в середине декабря, «Челси» под руководством Авраама Гранта взялся за дело и больше ни разу не проиграл до конца чемпионата. В итоге, до первого места, которое захватил «Манчестер Юнайтед», не хватило двух очков. Этому же МЮ в концовке того сезона «Челси» проиграл в серии пенальти финал Лиги чемпионов в Москве, укрепившись в правах симпатичной, но несчастливой в делах сердечных подружки невесты. Что касается, замечательной беспроигрышной серии, в которую вошли две ничьи по 4:4 с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом», то прервал ее Хаби Алонсо, который забил победный гол за «Ливерпуль» в октябре 2008-го. У руля «Челси» стоял уже Луис Фелипе Сколари.

6-8 место. «Манчестер Юнайтед» (1998-1999) — 29 матчей

Блестящее выступление набравшего силу «Класса 92» в сезоне 1998/99, когда МЮ собрал «требл», победив АПЛ , Кубке Англии и Лиге чемпионов, затмило все. Но была еще растянувшаяся на два чемпионата и 10 месяцев серия без поражений в АПЛ . В середине декабря 1998-го МЮ неожиданно проиграл на переполненном «Олд Траффорд» «Мидлсбро» (2:3). На тот момент ничто не предвещало, что сезон получится настолько успешным, а в чемпионате дружина сэра Алекса занимал третье место с пятиочковым отставанием от лидера. Но получив взбучку в 18-м туре, МЮ больше не проигрывал до 38-го и шел без поражений до 10-го раунда следующего сезона. И тут случилось удивительное: «Челси» разбил «красных дьяволов» со счетом 5:0!

4-5 место. «Манчестер Сити» (2017-2018) — 30 матчей

Гвардиола постарался, а «Манчестер Сити» в 2018-м установил немало рекордов АПЛ : количество очков за сезон (100), количество набранных очков на выезде (50), общее число побед в сезоне (32), количество побед подряд (18). Но пройти свой путь без поражений «горожане» не сумели. Подножку поставил «Ливерпуль», одержавший победу со счетом 4:3. Тот самый «Ливерпуль», который в первом круге был разбит со счетом 5:0 и который выбьет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, выиграв в обоих матчах.

4-5 место. «Арсенал» (2001-2002) — 30 матчей

Это еще не «та самая серия», но тоже ничего. В 2002 году Арсен Венгер впервые заявил, что желает, чтобы его команда прошла сезона без поражений. Над ним смеялись, говорили: «В Англии такое невозможно!» И на тот раз оказались правы. Выиграв титул в сезоне 2001/02, «Арсенал» сумел продержаться без поражений только до 10-го тура в следующем чемпионате, когда 16-летний вундеркинд Уэйн Руни роскошным ударом на 89-й минуте принес победу «ирискам».

3 место. «Ливерпуль» (2018 - …) — 39 матчей

Если бы «Ливерпуль» в январе прошлого года обыграл «Манчестер Сити», то выиграл бы АПЛ со 100 очками и сейчас имел бы серию из 61 матча без поражений! Увы для «красных», история пошла по иному пути, Лерой Сане принес победу команде Хосепа Гвардиолы, чемпионом «Ливерпуль» пока не стал, а серия без поражений составляет «всего лишь» 39 встреч. В рамках этого сезона «красные» обыграли все клубы Премьер-Лиги, кроме «Вест Хэма», с которым пока не встречались из-за участия в клубном чемпионате мира. Сколько еще «Ливерпулю» суждено не проигрывать?

2 место. «Челси» (2004-2005) — 40 матчей

Если «Ливерпуль» сегодня не уступит «Вулверхэмптону», то сравняется со второй беспроигрышной серией в истории АПЛ , которую сотворил Жозе Моуриньо в свой первый английский сезон. Это было почти идеальное выступление: 95 набранных очков и 15 пропущенных мячей. Только одно поражение — от «Манчестер Сити» в середине октября. Зато после этого «синие» шли идеально и продолжали тянуть свою беспроигрышную серию до следующего ноября, когда проиграли другому клубу из Манчестера. Больше года никто не мог обыграть Моуриньо и «Челси» в АПЛ .

1 место. «Арсенал» (2003-2004) — 49 матчей