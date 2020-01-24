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«Фиорентина» намерена приобрести Мандрагору

сегодня, 16:00

«Фиорентина» начала переговоры с «Удинезе» по трансферу полузащитника Роландо Мандрагоры. «Фиалки» предлагают за игрока 15 миллионов евро. Вместе с тем «Удинезе» хочет получить 20 миллионов евро, сообщают итальянские СМИ.

Также в Мандрагоре заинтересована «Рома». Римляне предлагают «Удинезе» аренду с обязательством выкупа. Однако этот вариант не устраивает руководство клуба из Удине. Вероятно, приоритетным вариантом для «Удинезе» станут переговоры с «Фиорентиной».

Напомним, что в текущем месяце «фиалки» арендовали нападающего «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне.

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