«Лейпциг» впервые с мая прошлого года не забил в Бундеслиге

«Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» во встрече 19-го тура Бундеслиги.

Таким образом, «быки» не забили в матче чемпионата Германии впервые с 11-го мая 2019 года, когда сыграли 0:0 с «Баварией».

«Лейпциг» прервал результативную серию из 19 матчей Бундеслиги подряд, когда забивали минимум один мяч.

RB Leipzig have failed to score a goal in Bundesliga for the first time since May 2019 when they were held to a goalless draw against Bayern Munich.



