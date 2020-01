Альба забил четвертый автогол за "Барселону в Примере. Рекорд в 21-м веке

«Барселона» проиграла «Валенсии» в гостевом поединке 21-го тура Примеры.

На 48-й минуте защитник каталонцев забил в собственные ворота, пытаясь заблокировать удар игрока «летучих мышей».

В чемпионате Испании этот автогол стал четвертым для 30-летнего футболиста в составе «сине-гранатовых». Это худший результат среди всех игроков «Барселоны» в текущем веке.

4 - Jordi Alba has scored four own goals in #LaLiga in the 21st Century, more than any other Barcelona's player in the competition. Unlucky#valenciabarca #Barcelona #LaLiga pic.twitter.com/ebZH8v90uT