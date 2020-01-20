Алиссон и другие вратари-ассистенты сезона 2019/20

сегодня, 13:40

После результативного паса на Салаха у бразильского вратаря «Ливерпуля» больше «ассистов» в АПЛ 2019/20, чем у Джесси Лингарда. «Соккер.ру» - о ловких голкиперах.

Повод для разговора

207 футболистов в нынешнем розыгрыше английской Премьер-Лиги отмечались голевыми передачами на партнеров, последним этот клуб пополнил вратарь «Ливерпуля» Алиссон, который поспособствовал разрядке обстановки на последних минутах принципиального матча с «Манчестер Юнайтед». При счете 1:0 в пользу «красных» МЮ оккупировал подступы к владениям Бекера, и хотя не создавал явных моментов, напряжение над штрафной площадкой бразильского вратаря ощущалось явственно. Когда на последней минуте компенсированного времени мяч попал в руки Алиссону, он не растерялся и запустил в прорыв Мохамеда Салаха, стартовавшего со своей половины поля.

Египтянину не сумел помешать ни Даниэл Джеймс, устремившийся за ним в погоню, ни Давид Де Хеа, которому несколькими секундами раньше Сульшер запретил идти в чужую штрафную площадь на подачу углового. В итоге, Салах подарил «Энфилду» победный аккорд в северо-западном дерби, а первым прибежал поздравить партнера Алиссон, без которого не состоялся бы первый в карьере Мо гол в ворота «Манчестер Юнайтед». Таким образом, к точной передаче на 60 метров Бекер добавил впечатляющий рывок, который болельщики заметили и оценили одобрительным щебетаньем на трибунах.

Алиссон стал героем эпизода, но не станем преуменьшать его подвиг. Конечно, уже никто не сомневается, что «Ливерпуль» выиграет этот сезон АПЛ , так что задача команды сейчас — сделать победу как можно более «идеальной». Потеряй «красные» дважды в сезоне очки в играх с МЮ , это стало бы неприятной соринкой в глазу, а так команда Клоппа уже к концу января, как минимум, по разу обыграла 18 команд Премьер-Лиги. 19-я пока просто не попадалась на пути: оба матча с «Вест Хэмом» впереди, причем ближайшая встреча очень скоро — 29-го января, то есть шанс обыграть всех соперников по турниру к концу второго месяца зимы остается.

Возвращаясь к Алиссону, его «ассист» дал очередной повод для шуток над… Джесси Лингардом. Хавбек МЮ и сборной Англии — любимая жертва саркастичных болельщиков и журналистов, ведь Лингард на протяжении года не может забить или отдать голевую передачу. Также можно сказать, что у Алиссона теперь столько же «ассистов», как у Озила, Обамеянга, Стерлинга и Моуры, но это все из области забавных фактов и совпадении, а если по делу: Бекер — один из лучших вратарей в мире по игре ногами, и это не новость. Рано или поздно этот «скилл» должен принести Алиссону участие в голевой атаке. А тот факт, что результативный пас бразильца пришелся на игру с МЮ , добавил этому событию шума.

Традиции вратарских «ассистов» в АПЛ

Алиссон стал вторым голкипером, которому удалось отдать результативный пас в нынешнем сезоне АПЛ , первым был вратарь «Борнмута» Аарон Рамсдейл, который отличился в сентябрьском матче с «Саутгемптоном» в похожей ситуации. «Вишенки» вели со счетом 2:1, «святые» пошли в навал и пропустили прорыв Каллума Уилсона на 90+5 минуте. Запустил третью результативную атаку «Борнмута» 21-летний Рамсдейл.

В последнее время вратарские «ассисты» в АПЛ являются редкостью, и если до конца сезона еще какой-нибудь голкипер поможет товарищу по команде отличиться, то получим лучший результат в лиге за 7 сезонов, а ведь в кампаниях 2010/11 и 2009/10 было сразу по 5 голевых действий в исполнении стражей ворот. Слабо повторить?

Вратари-ассистенты сезона 2019/20

Испания (3). В Ла Лиге выступает лидер сезона среди вратарей-ассистентов: Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны» уже дважды помогал своим партнерам отличиться (в играх с «Мальоркой» и «Хетафе»). В Испании подвиги немецкого голкипера принято сравнивать со статистикой 100-миллионного новичка «Реала» Эдена Азара, который сделал на одну результативную передачу меньше. Компанию тер Штегену составляет его недавний напарник-конкурент — перешедший летом из «Барселоны» в «Валенсию» Яспер Силлессен, отметившийся в ноябрьском матче против «Гранады».

Англия (2). Как вы уже знаете, в АПЛ отличились Аарон Рамсдейл из «Борнмута» и вратарь лучшей команды планеты на сегодняшний день Алиссон Бекер. Бразилец, помимо прочего, стал первым голкипером «Ливерпуля» с 2010 года, которому удалось сделать «ассист». Десять лет назад у «красных» в матче с «Сандерлендом» сработала испанская связка: Пепе Рейна помог отличиться Фернандо Торресу.

Италия (1). Серию A представляет молодой вратарь «Дженоа» Ионуц Раду. В сентябрьском матче с «Фиорентиной» румын удачно ввел мяч в игру, благодаря чему Куаме сделал счет 2:0 в середине второго тайма. Через 10 минут Раду пропустил с пенальти, но «грифоны» удержали победный счет.