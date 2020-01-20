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Алиссон и другие вратари-ассистенты сезона 2019/20

сегодня, 13:40
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Алиссон
Алиссон
Вратарь
Тер Штеген Марк-Андре
Тер Штеген Марк-Андре
Вратарь
Силлессен Яспер
Силлессен Яспер
Вратарь

После результативного паса на Салаха у бразильского вратаря «Ливерпуля» больше «ассистов» в АПЛ 2019/20, чем у Джесси Лингарда. «Соккер.ру» - о ловких голкиперах. 

Повод для разговора

207 футболистов в нынешнем розыгрыше английской Премьер-Лиги отмечались голевыми передачами на партнеров, последним этот клуб пополнил вратарь «Ливерпуля» Алиссон, который поспособствовал разрядке обстановки на последних минутах принципиального матча с «Манчестер Юнайтед». При счете 1:0 в пользу «красных» МЮ оккупировал подступы к владениям Бекера, и хотя не создавал явных моментов, напряжение над штрафной площадкой бразильского вратаря ощущалось явственно. Когда на последней минуте компенсированного времени мяч попал в руки Алиссону, он не растерялся и запустил в прорыв Мохамеда Салаха, стартовавшего со своей половины поля. 

Египтянину не сумел помешать ни Даниэл Джеймс, устремившийся за ним в погоню, ни Давид Де Хеа, которому несколькими секундами раньше Сульшер запретил идти в чужую штрафную площадь на подачу углового. В итоге, Салах подарил «Энфилду» победный аккорд в северо-западном дерби, а первым прибежал поздравить партнера Алиссон, без которого не состоялся бы первый в карьере Мо гол в ворота «Манчестер Юнайтед». Таким образом, к точной передаче на 60 метров Бекер добавил впечатляющий рывок, который болельщики заметили и оценили одобрительным щебетаньем на трибунах. 

Алиссон стал героем эпизода, но не станем преуменьшать его подвиг. Конечно, уже никто не сомневается, что «Ливерпуль» выиграет этот сезон АПЛ, так что задача команды сейчас — сделать победу как можно более «идеальной». Потеряй «красные» дважды в сезоне очки в играх с МЮ, это стало бы неприятной соринкой в глазу, а так команда Клоппа уже к концу января, как минимум, по разу обыграла 18 команд Премьер-Лиги. 19-я пока просто не попадалась на пути: оба матча с «Вест Хэмом» впереди, причем ближайшая встреча очень скоро — 29-го января, то есть шанс обыграть всех соперников по турниру к концу второго месяца зимы остается. 

Возвращаясь к Алиссону, его «ассист» дал очередной повод для шуток над… Джесси Лингардом. Хавбек МЮ и сборной Англии — любимая жертва саркастичных болельщиков и журналистов, ведь Лингард на протяжении года не может забить или отдать голевую передачу. Также можно сказать, что у Алиссона теперь столько же «ассистов», как у Озила, Обамеянга, Стерлинга и Моуры, но это все из области забавных фактов и совпадении, а если по делу: Бекер — один из лучших вратарей в мире по игре ногами, и это не новость. Рано или поздно этот «скилл» должен принести Алиссону участие в голевой атаке. А тот факт, что результативный пас бразильца пришелся на игру с МЮ, добавил этому событию шума. 

Традиции вратарских «ассистов» в АПЛ

Алиссон стал вторым голкипером, которому удалось отдать результативный пас в нынешнем сезоне АПЛ, первым был вратарь «Борнмута» Аарон Рамсдейл, который отличился в сентябрьском матче с «Саутгемптоном» в похожей ситуации. «Вишенки» вели со счетом 2:1, «святые» пошли в навал и пропустили прорыв Каллума Уилсона на 90+5 минуте. Запустил третью результативную атаку «Борнмута» 21-летний Рамсдейл. 

В последнее время вратарские «ассисты» в АПЛ являются редкостью, и если до конца сезона еще какой-нибудь голкипер поможет товарищу по команде отличиться, то получим лучший результат в лиге за 7 сезонов, а ведь в кампаниях 2010/11 и 2009/10 было сразу по 5 голевых действий в исполнении стражей ворот. Слабо повторить?

Ассисты

Вратари-ассистенты сезона 2019/20

Испания (3). В Ла Лиге выступает лидер сезона среди вратарей-ассистентов: Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны» уже дважды помогал своим партнерам отличиться (в играх с «Мальоркой» и «Хетафе»). В Испании подвиги немецкого голкипера принято сравнивать со статистикой 100-миллионного новичка «Реала» Эдена Азара, который сделал на одну результативную передачу меньше. Компанию тер Штегену составляет его недавний напарник-конкурент — перешедший летом из «Барселоны» в «Валенсию» Яспер Силлессен, отметившийся в ноябрьском матче против «Гранады». 

Англия (2). Как вы уже знаете, в АПЛ отличились Аарон Рамсдейл из «Борнмута» и вратарь лучшей команды планеты на сегодняшний день Алиссон Бекер. Бразилец, помимо прочего, стал первым голкипером «Ливерпуля» с 2010 года, которому удалось сделать «ассист». Десять лет назад у «красных» в матче с «Сандерлендом» сработала испанская связка: Пепе Рейна помог отличиться Фернандо Торресу. 

Италия (1). Серию A представляет молодой вратарь «Дженоа» Ионуц Раду. В сентябрьском матче с «Фиорентиной» румын удачно ввел мяч в игру, благодаря чему Куаме сделал счет 2:0 в середине второго тайма. Через 10 минут Раду пропустил с пенальти, но «грифоны» удержали победный счет. 

Германия, Франция, Россия (0). В Бундеслиге, Лиге 1 и РПЛ в нынешнем сезоне вратари не участвовали в голевых атаках. А зря! Может быть, весной… 

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