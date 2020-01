С начала прошлого сезона ван Дейк забил больше всех защитников в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» открыл счет в матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

Этот мяч стал для голландского игрока уже четвертым в нынешнем сезоне. Столько же голов на его счету в прошлом сезоне.

Таким образом, Ван Дейк забил 8 мячей с начала сезона 2018/2019. Это лучший показатель в лиге для защитников за этот промежуток времени.

Virgil van Dijk has now scored more Premier League goals (8) since the start of last season than any other defender.



Huge leap. Huge header. Huge goal. 🗻 pic.twitter.com/VQwFxA6Nw3