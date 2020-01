Александер-Арнольд сделал 10 ассистов со стандартов за два года в АПЛ

«Ливерпуль» в выездной встрече 24-го тура АПЛ переиграл «Вулверхэмптон».

Первый гол «красных» в матче забил полузащитник Джордан Хендерсон, который замкнул подачу с углового защитника .

Таким образом, 21-летний игрок за последние два сезона сделал 22 голевых передачи. У любого другого игрока минимум на 5 меньше. А также у Трента это 10-й ассист со стандартов. Он является лучшим и по этому показателю.

