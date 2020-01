Фирмино за последние 8 матчей забил столько же, сколько до этого за 32 игры

«Ливерпуль» одержал победу в непростом матче 24-го тура АПЛ над «Вулверхэмптоном».

Автором победного гола стал форвард «красных» .

За последние 8 игр мерсисайдцев во всех турнирах бразилец забил 6 мячей. Столько же голов на его счету было за предыдущие 32 встречи.

6 - Roberto Firmino has scored six goals in his last eight games for Liverpool in all competitions, as many as he had in his previous 32 appearances for the club before this. Señor. #WOLLIV pic.twitter.com/rxEVtzjhq5