«Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью, Кришито не забил пенальти

«Фиорентина» дома не смогла обыграть «Дженоа» в матче 21-го тура Серии А.
«Фиорентина» (25) занимает 12-е место, «Дженоа» (15) расположилась на 19-й позиции.
Флоренция, стадион Артемио Франки
«Фиорентина» - «Дженоа» 0:0
Нереализованный пенальти: - Кришито 15
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес (Оливера 82), Поль Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли (Эйссерик 65), Венути (Оливера 82), Кьеза, Кутроне (Влахович 59)
Главный тренер: Якини Джузеппе.
«Дженоа»: Перин, Бираски, Ромеро, Кришито, Гильоне, Бехрами (Ягелло 90), Шене, Стураро, Баррека, Пандев (Санабрия 62), Фавилли (Пинамонти 70)
Главный тренер: Никола Давиде.
Предупреждения: Пеццелья 14, Шене 31, Миленкович 38, Фавилли 39, Венути 75, Стураро 90+2, Касерес 90+2
Судья: Орсато Даниэле.
В другом матче этого тура «Милан» обыграл «Брешию».