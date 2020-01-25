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«Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью, Кришито не забил пенальти

сегодня, 21:59
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«Фиорентина» дома не смогла обыграть «Дженоа» в матче 21-го тура Серии А.

«Фиорентина» (25) занимает 12-е место, «Дженоа» (15) расположилась на 19-й позиции.

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Дженоа» 0:0
Нереализованный пенальти: - Кришито 15

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес (Оливера 82), Поль Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли (Эйссерик 65), Венути (Оливера 82), Кьеза, Кутроне (Влахович 59)
Главный тренер: Якини Джузеппе.

«Дженоа»: Перин, Бираски, Ромеро, Кришито, Гильоне, Бехрами (Ягелло 90), Шене, Стураро, Баррека, Пандев (Санабрия 62), Фавилли (Пинамонти 70)
Главный тренер: Никола Давиде.

Предупреждения: Пеццелья 14, Шене 31, Миленкович 38, Фавилли 39, Венути 75, Стураро 90+2, Касерес 90+2

Судья: Орсато Даниэле.

В другом матче этого тура «Милан» обыграл «Брешию».

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