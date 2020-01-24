«Ливерпуль» идет к рекордам

сегодня, 10:40

«Ливерпуль» снова не проиграл. «Ливерпуль» снова победил в матче чемпионата Англии. «Соккер.ру» – о преодолении одной из сложнейших преград «красными».

У зрителей чемпионата Англии есть новое развлечение – ожидание, когда «Ливерпуль» проиграет или хотя бы потеряет очки, сыграв вничью. Дело в том, что в нынешнем сезоне в Премьер-Лиге «красные» еще не уступали, они всего один раз сыграли вничью, а остальные матчи выиграли. Эта поступь все больше приближает команду Юргена Клоппа к рекорду, но нужна предельная концентрация, поскольку с каждым следующим матчем цена ошибки возрастает.

Дело и в накапливающейся усталости, и в неизбежно наступающей расслабленности, поскольку уже всем ясно, что «Ливерпулю» ничего не помешает выиграть чемпионат Англии – конкуренты отвалились достаточно далеко. «Красные» фактически гоняются сами с собой, со статистикой и борются за преодоление незыблемых рекордов.

Матч с «Вулверхэмптоном» помог приблизиться к одному из них. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии к этой встрече составляла 39 игр. Это четвертый показатель в истории чемпионатов Англии. 40-й такой матч вывел «Ливерпуль» на третье место, которое «красные» теперь делят с «Челси» – лондонцы показали такой марафон в сезоне-2004/05. В далеком 1978 году более внушительную серию завершил «Ноттингем Форест» – 42 матча без поражений в чемпионате.

А рекорд принадлежит «Арсеналу», который провел 49 таких матчей, завершив серию в 2004 году. Так что «Ливерпуль» невероятно впечатляет и невероятно близок к рекорду. Но матч с «волками» дался крайне непросто. В целом «волки» не слишком удачно проводят текущий отрезок. Перед матчем с «красными» они обыграли «Саутгемптон» (3:2). Но предшествовала этому серия из пяти матчей без побед во всех турнирах.

Началась серия, кстати, в декабре с матча против «Ливерпуля». Тогда команда Клоппа победила со счетом 1:0 на своем поле. В любом случае выезд к «Вулверхэмптону» обещал стать тяжелым, поскольку команда все еще идет достаточно высоко, на 7-м месте, а главное – умеет оказывать сопротивление и давать бой своей организованной игрой даже самым сильным соперникам. На них она настраивается по-особенному. И «Ливерпуль» это сполна ощутил. Хотя началось все весьма недурно – «красные» забили быстрый гол благодаря Джордану Хендерсону. Ему ассистировал с углового защитник Трент Александер-Арнольд, у которого своя отдельная борьба за рекорды.

21-летний англичанин за последние два сезона в лиге раздал 22 голевые передачи, 10 из которых – со стандартов. И это – лучшие показатели в чемпионате. В таком деле не бывает мелочей, роль и вклад каждого подобные моменты только более жирно подчеркивают. В первом тайме «Ливерпуль» в целом продолжал владеть инициативой и оказывал давление на «волков», но больше забить не смог.

К тому же потерял одного из лидеров – Садио Мане получил мышечную травму и покинул поле на 32-й минуте. Его сменил Такуми Минамино. Он стал первым японцем, который сыграл за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Еще одна примечательная веха. Если кому-то показалось, что «красные» уверенно и на классе доведут дело до победы, то уже начало второго тайма могло это предположение пошатнуть.

Рауль Хименес в дебюте тайма сравнял счет, не только вернув интригу, но и прервав другую серию «Ливерпуля» – без пропущенных мячей. Она составляла семь матчей. Именно отрезок после перерыва стал во многом критическим для «Ливерпуля». В какой-то момент могло показаться, что «красные» даже дрогнут, поскольку «Вулверхэмптон» местами был очень хорош и ловил кураж в контратаках, а подопечным Клоппа не всегда хватало изобретательности, резкости и свежести.

Но тем и хорош «Ливерпуль», что даже опадающее знамя может подхватить любой боец и водрузить его на место. Таким героем на этот раз стал Роберто Фирмино, который за шесть минут до конца основного времени матча завершил атаку голевым ударом. Тем самым бразилец подчеркнул свою выдающуюся форму: это его шестой гол в восьми последних матчах. Столько же мячей он забил в 32 предыдущих играх. Хотя в компенсированное время настойчивые «волки» чудом счет не сравняли – Диого Жота промахнулся из выгоднейшей позиции.

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Мы два или три раза изменяли свою схему. «Вулверхэмптон» давал нам разыгрывать мяч до последней трети поля, что позволяло им затем нас контратаковать. Но волшебный момент в исполнении Фирмино стал решающим! После ухода Мане с поля нам пришлось перестроиться на формацию 4-3-3. Вследствие этого не хватало одного футболиста, чтобы играть по мячу позади. Мы должны были оставаться в игре и ждать, что кто-то выйдет на первый план, а это опять оказался Роберто.

После встречи все игроки «Ливерпуля» подчеркнули колоссальную сложность матча, особенно его второго тайма. Но именно достижение таких побед делает серию «красных» максимально ценной и показывает, насколько велик потенциал команды Клоппа. Невозможно вытаскивать каждую игру и добиваться рекордных достижений только лишь за счет лидеров, за счет ограниченного набора мастеров.

Такие результаты дает только невероятно слаженная работа всего коллектива, который и командной работой может поразить, и индивидуально выдвинуть на первый план неожиданно любого исполнителя: того же Александера-Арнольда, Хендерсона или Фирмино. В этом прелесть «Ливерпуля» и его опасность для любого соперника. И отличие от большинства команд в мире прямо сейчас. Это и делает нынешний «Ливерпуль» лучшим.