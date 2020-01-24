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Стала известна причина, по которой игру с «Брешией» пропустит Пакета

сегодня, 08:38
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан22:45 Не начался

Во встрече 21-го тура Серии А «Милан» сыграет с «Брешией».

Полузащитник «россонери» Лукас Пакета не попал в заявку на матч. Бразилец попросил главного тренера команды Стефано Пиоли дать ему отдых, потому что ему «не хватает спокойствия».

После игры 20-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» 22-летний игрок обращался в больницу с тахикардией, но врачи ничего не обнаружили. Хавбек находится в состоянии стресса, к тому же испытывая беспокойство, так как до сих пор не освоился в «Милане».

Ранее стало известно, что «россонери» приостановили переговоры с ПСЖ по поводу Пакета.

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