Стала известна причина, по которой игру с «Брешией» пропустит Пакета

сегодня, 08:38

Во встрече 21-го тура Серии А «Милан» сыграет с «Брешией».

Полузащитник «россонери» не попал в заявку на матч. Бразилец попросил главного тренера команды дать ему отдых, потому что ему «не хватает спокойствия».

После игры 20-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» 22-летний игрок обращался в больницу с тахикардией, но врачи ничего не обнаружили. Хавбек находится в состоянии стресса, к тому же испытывая беспокойство, так как до сих пор не освоился в «Милане».