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«Карпаты» могут прекратить существование в этом году

сегодня, 00:32

Клуб украинской Премьер-Лиги «Карпаты» может прекратить существование в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Львова.

Дело в том, что клубу не отдали землю стадиона «Украина» в долгосрочную аренду на льготных условиях. Отмечается, что судьба клуба решится уже в ближайшее время. Из-за финансовых проблем «Карпаты» в этом месяце уже покинула значительная часть игроков.

В текущем сезоне карпатский клуб идет на последнем месте в таблице УПЛ, после 18 туров набрав 11 очков.

Недавно появлялась информация о том, что «Карпаты» может приобрести российский миллиардер.

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Морозовский
Морозовский
сегодня в 01:11
Стадион "Украина" видимо нужен государству для использования его в пиночетовских целях.
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