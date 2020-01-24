«Карпаты» могут прекратить существование в этом году

сегодня, 00:32

Клуб украинской Премьер-Лиги «Карпаты» может прекратить существование в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Львова.

Дело в том, что клубу не отдали землю стадиона «Украина» в долгосрочную аренду на льготных условиях. Отмечается, что судьба клуба решится уже в ближайшее время. Из-за финансовых проблем «Карпаты» в этом месяце уже покинула значительная часть игроков.

В текущем сезоне карпатский клуб идет на последнем месте в таблице УПЛ , после 18 туров набрав 11 очков.

Недавно появлялась информация о том, что «Карпаты» может приобрести российский миллиардер.