Тикнизян: «Главный тренер Игорь Беляев со мной много общается»

Полузащитник , выступающий за «Авангард» на правах аренды, рассказал о своей адаптации в клубе из ФНЛ .

Адаптация? Никаких проблем нет. Здесь много молодых ребят и найти общий язык нетрудно. Главный тренер Игорь Беляев со мной много общается, так что все проходит хорошо. Никакого дискомфорта ни в бытовом плане, ни в плане атмосферы в команде не испытываю.

Новые требования? Естественно, перестраиваться с одних требований на другие всегда непросто, но каждый день стараюсь узнавать все больше деталей и выполнять требования тренерского штаба. Времени до возобновления сезона еще достаточно, чтобы хорошо поработать и наладить взаимопонимание с партнерами.