Семак: «В Испании мы сыграем не только с „Дюделанжем“ и ЦСКА»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассуждает о работе команды на сборах.
Все, что мы запланировали, было выполнено, весь объем работы. Что касается тренировочного процесса, то абсолютно все нормально, без серьезных травм. Будем планомерно готовиться к возобновлению чемпионата — времени еще очень и очень много.
На сборе в Испании мы сыграем не только с «Дюделанжем» и ЦСКА. Матчей будет больше. Мы хотим играть двумя составами, чтобы как можно больше футболистов получили игровую практику. Сейчас мы в поисках клубов для проведения спаррингов. Однозначно, что их будет больше, а не только два.