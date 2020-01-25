ГлавнаяНовости

Семак: «В Испании мы сыграем не только с „Дюделанжем“ и ЦСКА»

сегодня, 21:02

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассуждает о работе команды на сборах.

Все, что мы запланировали, было выполнено, весь объем работы. Что касается тренировочного процесса, то абсолютно все нормально, без серьезных травм. Будем планомерно готовиться к возобновлению чемпионата — времени еще очень и очень много.

На сборе в Испании мы сыграем не только с «Дюделанжем» и ЦСКА. Матчей будет больше. Мы хотим играть двумя составами, чтобы как можно больше футболистов получили игровую практику. Сейчас мы в поисках клубов для проведения спаррингов. Однозначно, что их будет больше, а не только два.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Новиков: «Комличенко может быть полезен при любом игровом действии»
Сегодня, 21:35 Комментарии0
Комличенко: «„Динамо“ проявило ко мне наибольшую заинтересованность»
Сегодня, 21:12 Комментарии6
Семак: «Малком пока работает без участия в контрольных матчах»
Сегодня, 20:42 Комментарии4
Семак: «Сегодня мы обсудим будущее Исламхана с руководством клуба»
Сегодня, 20:23 Комментарии12
Семак: «„Зальцбург“ сегодня выглядел свежее»
Сегодня, 20:16 Комментарии10
Слуцкий: «Не нужно зацикливаться на результатах товарищеских игр»
Сегодня, 18:31 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100