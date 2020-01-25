Семак: «В Испании мы сыграем не только с „Дюделанжем“ и ЦСКА»

Наставник «Зенита» рассуждает о работе команды на сборах.

Все, что мы запланировали, было выполнено, весь объем работы. Что касается тренировочного процесса, то абсолютно все нормально, без серьезных травм. Будем планомерно готовиться к возобновлению чемпионата — времени еще очень и очень много.