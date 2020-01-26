Влашич: «Мы будем биться с „Зенитом“ до конца!»

Полузащитник ЦСКА подвёл итоги заключительного матча первого тренировочного сбора, в котором армейцы обыграли австрийский ЛАСК .

Матч с ЛАСКом был очень тяжёлый, для первого предсезонного сбора это нормально, но ЦСКА по игре был лучше. Да, я забил два мяча в сегодняшнем матче, но это абсолютно не важно. Важно то, что мы победили и были лучшей командой на поле. Возможно, мы показали не совсем тот футбол, который любим, но это потому что мы устали за сбор. Это хороший результат для нас, так как ЛАСК идёт в лидерах австрийского чемпионата и успешно выступает в Лиге Европы, с ними тяжело играть, так как они демонстрируют агрессивный футбол, прессингуют по всему полю, поэтому у нас есть повод быть довольными результатом.