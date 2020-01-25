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Новиков: «Комличенко может быть полезен при любом игровом действии»

сегодня, 21:35

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан «бело-голубых»:

Футболист очень высокого уровня. Очень рады, что Николай пополняет нашу команду. Это человек, который забивает голы, забивает много, обладает хорошими физическими данными. Это игрок сборной России.

Считаю, что это приобретение для нас – очень большой шаг вперед и поможет нам двигаться в том направлении, в котором мы хотим. Много раз говорил, что хотим больше фланговой игры, быстрой игры.

Николай может цепляться за мяч, что он делает очень хорошо. Игрок штрафной площади, продавливает защитников за счет антропометрии. В зависимости от ситуации он может быть полезен при любом игровом действии.

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