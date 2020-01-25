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Комличенко: «„Динамо“ проявило ко мне наибольшую заинтересованность»

сегодня, 21:12

Новичок «Динамо» Николай Комличенко рассказал, почему перешел в стан «бело-голубых»:

Очень рад присоединиться к такому большому клубу. Конечно, ответственность большая будет, постараюсь оправдать ожидания и доверие.

«Динамо» – клуб, который проявил конкретику самый первый. Они были настроены серьезнее всех. Конечно, заинтересованность главного тренера. Руководство проявило большую заинтересованность.

Конечно, большой клуб, великая история – все это привлекает. Новый стадион, отличная база. Суперусловия. Выбор был плюс-минус очевиден по сравнению с другими конкурентами.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 21:52
Динамо умеет завлекать.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:51
Хочется верить,что это удачное приобретение,но последние годы,как правило,все кто попадал в Динамо затухали впоследствии.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:48
Надеюсь, ЦСКА не прогадал, отказавшись от этого Коли...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:36
Какой бред. Ска, наварился агент с кем то из руководства "Динамо", лихо поимели, парень зарплату хапнул неплохую., паспорт в наличии плюс возраст. За 11 туров даст Бог гола 4 забить, это если пенальти дадут исполнять. Извинюсь, если ошибаюсь..
unoejk
unoejk ответил Faustello
сегодня в 21:19
Хм, т.е. если мне человек написал - а ты случайно не еврей? Это нарушением не является (ведь мы все понимаем с какой подоплекой используется данный вопрос). А вот то, что я в ответ предположил что этот человек ещё молодой и возможно учится в школе - это с моей стороны злостное нарушение, которое заслуживает суточного бана? Это конечно не моё дело судить и разбираться, но какое то ощущение что типа - кто нажаловался тот и прав. Спасибо за разъяснения... (надеюсь троеточие не будет воспринято как попытка оскорбление модератора)
Звучит логично, но нет. Еврей или, например, негр - просто национальность/расса. Чтобы придать оскорбительный окрас обычно используются более обидные варианты этих слов, которые у нас не приветствуются в целом, а не только по отношению к пользователю.

В любом случае всё зависит от контекста и с учётом него это было оскорблением. Можете считать что я за вас додумал: это модно. Ну и ещё у него дата рождения есть в профиле.
beefs
beefs
сегодня в 21:18
Хорошей игры и заиграть в сборной...
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