Комличенко: «„Динамо“ проявило ко мне наибольшую заинтересованность»

Новичок «Динамо» Николай Комличенко рассказал, почему перешел в стан «бело-голубых»:
Очень рад присоединиться к такому большому клубу. Конечно, ответственность большая будет, постараюсь оправдать ожидания и доверие.
«Динамо» – клуб, который проявил конкретику самый первый. Они были настроены серьезнее всех. Конечно, заинтересованность главного тренера. Руководство проявило большую заинтересованность.
Конечно, большой клуб, великая история – все это привлекает. Новый стадион, отличная база. Суперусловия. Выбор был плюс-минус очевиден по сравнению с другими конкурентами.
В любом случае всё зависит от контекста и с учётом него это было оскорблением. Можете считать что я за вас додумал: это модно. Ну и ещё у него дата рождения есть в профиле.
В любом случае всё зависит от контекста и с учётом него это было оскорблением. Можете считать что я за вас додумал: это модно. Ну и ещё у него дата рождения есть в профиле.