Тикнизян - об «Авангарде»: «Мне надо получать игровую практику»

Полузащитник , арендованный курским «Авангардом» у ЦСКА , прокомментировал свой переход в клуб из ФНЛ .

Решение было взвешенным и в то же время трудным, но я искренне верю, что на данном этапе карьеры этот шаг является правильным. Мне надо получать игровую практику. Благодарен армейским болельщикам за то, что интересуются моей судьбой. Спасибо большое, я всегда чувствую вашу поддержку.

В любом случае сейчас я сосредоточен на том, чтобы хорошо отработать свой отрезок в «Авангарде». Постараюсь добиться прогресса и стать сильнее за ближайшие месяцы, а что будет летом, посмотрим.