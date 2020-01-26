Тикнизян - об «Авангарде»: «Мне надо получать игровую практику»

Полузащитник Наир Тикнизян, арендованный курским «Авангардом» у ЦСКА, прокомментировал свой переход в клуб из ФНЛ.
Решение было взвешенным и в то же время трудным, но я искренне верю, что на данном этапе карьеры этот шаг является правильным. Мне надо получать игровую практику. Благодарен армейским болельщикам за то, что интересуются моей судьбой. Спасибо большое, я всегда чувствую вашу поддержку.
В любом случае сейчас я сосредоточен на том, чтобы хорошо отработать свой отрезок в «Авангарде». Постараюсь добиться прогресса и стать сильнее за ближайшие месяцы, а что будет летом, посмотрим.
Не отпугнуло ли при выборе команды, что «Авангард» находится близко к зоне вылета? Нет, даже наоборот — добавило мотивации и желания помочь «Авангарду» подняться как можно выше и без проблем сохранить прописку в ФНЛ. Несмотря на то, что аренда скоротечная и я проведу здесь всего несколько месяцев, настроен принести команде как можно больше пользы.