Петржела: «В „Динамо“ Комличенко точно не будет столько забивать»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал переход форварда сборной России в московское «Динамо» из «Млады-Болеслав».

Для Комличенко переход в «Динамо» — это шаг вперёд в карьере. Буду продолжать следить за ним. В Чехии он много забивал, но во время матчей его было не видно. Мне бы хотелось, чтобы он действовал побыстрее. Сложно прогнозировать результативность форварда в «Динамо», но он точно не будет забивать столько, сколько забивал. Уровень лиг совершенно разный.