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Петржела: «В „Динамо“ Комличенко точно не будет столько забивать»

сегодня, 03:02

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход форварда сборной России Николая Комличенко в московское «Динамо» из «Млады-Болеслав».

Для Комличенко переход в «Динамо» — это шаг вперёд в карьере. Буду продолжать следить за ним. В Чехии он много забивал, но во время матчей его было не видно. Мне бы хотелось, чтобы он действовал побыстрее. Сложно прогнозировать результативность форварда в «Динамо», но он точно не будет забивать столько, сколько забивал. Уровень лиг совершенно разный.

Напомним, ранее у Петржелы был конфликт с агентом игрока Виктором Коларжем, который назвал специалиста никому не нужным пенсионером.

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