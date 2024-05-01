Амарал: «Слишкович есть в списке „Спартака“. Информация о Мойесе — фейк»

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вчера, 21:31

Спортивный директор «Спартака» после матча с «Динамо» сообщил о том, что клуб рассматривает вариант с назначением главным тренером команды на постоянной основе.

Боснийский специалист стал исполняющим обязанности рулевого после отставки Гильермо Абаскаля в апреле.