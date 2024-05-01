Амарал: «Слишкович есть в списке „Спартака“. Информация о Мойесе — фейк»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после матча с «Динамо» сообщил о том, что клуб рассматривает вариант с назначением Владимира Слишковича главным тренером команды на постоянной основе.
Боснийский специалист стал исполняющим обязанности рулевого после отставки Гильермо Абаскаля в апреле.
Я не могу назвать все имена кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Но могу сказать, что в этом списке есть Слишкович. Я не буду основываться на национальности при выборе тренера. Информация о Мойесе? Это фейк. Янсена сейчас нет в списке.
В списке кандидатов на пост главного тренера «Спартака» нет Станислава Черчесова. Это моё решение. Тренера буду выбирать я. Карпин? Его тоже нет в моём списке.