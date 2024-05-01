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Амарал: «Слишкович есть в списке „Спартака“. Информация о Мойесе — фейк»

вчера, 21:31

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после матча с «Динамо» сообщил о том, что клуб рассматривает вариант с назначением Владимира Слишковича главным тренером команды на постоянной основе.

Боснийский специалист стал исполняющим обязанности рулевого после отставки Гильермо Абаскаля в апреле.

Я не могу назвать все имена кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Но могу сказать, что в этом списке есть Слишкович. Я не буду основываться на национальности при выборе тренера. Информация о Мойесе? Это фейк. Янсена сейчас нет в списке.

В списке кандидатов на пост главного тренера «Спартака» нет Станислава Черчесова. Это моё решение. Тренера буду выбирать я. Карпин? Его тоже нет в моём списке.

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Все комментарии
Прохорович
Прохорович
сегодня в 11:05
Руководство Спартака сделало два преступления - долго держало рыжего неумеху у руля, чуть совсем не загубили первенство и отдало Промеса на растерзание арабам. надо было его привязать в тарасовке и не выпускать, турнир не таки нужен
Интерес
Интерес
сегодня в 09:53, ред.
Дожился "Спартак"...какая-то эуропейская никчемная личность определяет его судьбу,повторяя неоднократно: "в моём списке"..."это моё решение"...Позоруха.
Надо принцип назначения обсуждать,а публика обсуждает персоналии.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:47, ред.
Несказанно порадовало что в своём интервью Амарал уверенно взял ответственность за выбор тренера на себя. Так же порадовало отсутствие усатого и кучерявого в шортлисте. Так же он сказал что Слишкович по-любому остаётся в системе клуба что тоже очень порадовало. Так что может Владимир и станет тренером, но не с первой попытки. Такой опыт у Спартака был как раз с Валерой. Единственное что настораживает что он хвалил там Абаскаля и Эшуорта, а так же не признал что с увольнением рыжего затянули, не нравится мне когда нагло врут, но я надеюсь что он врёт журналистам, а не себе и сам в эту дичь не верит.
112910415
112910415
сегодня в 05:48
Слишкович неплох, конечно
Capral
Capral
сегодня в 00:23
Что не говорите, Коллеги, а мне нравится Амарал.
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:14
Приветствую!Согласен с тобой!Но думаю опять пригласят кого нить!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:48
Маэстро- Вы Лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже не вздумайте возражать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отказа, я не приму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:03
Если Слишкович продолжит в том же духе, то нужно оставлять его на постоянку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:02
Не...у Слишковича даже нет ни одного значка "За вклад"....
Тем более вчера ж уже презентовали Тренера до 2030-го года...с 12-м чемпионством...
Пусть уж...с Аморалом и Эшуордом тусит...пока пруха...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:55
Как-бы, Зенит не увел Салишковича
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:54
Респект, ждём аргументированного выбора
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:13
"Вклад тренера в успех команды это 10%"
Л.А.Федун
Сп62
Сп62
вчера в 22:04
По окончании чемпионата будет видно, на кого нужно ставить Томашу. Сегодня Слишкович впечатляет.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:03
Тренерская доля РПЛ. Юран лучший из лучших, только "Спартак", зимняя пауза , не поперло, "проанализируем ситуацию, готовимся к следующему матчу..." И вот к следующему матчу готовят другие, а на щите с клеймом физрук сам в пути. Это в качестве лирического отступления. Слишкович дает результат здесь и сейчас, не факт, что даст его в следующем сезоне без приставки ИО, но то, что деньги на ветер на условно очередного Абаскаля выкидывать не нужно будет, уже вперед. Он хотя бы ситуацией владеет на данный момент. Ну а уж что решат вожди красно-белых им одним ведомо, главное без совместимостей по гороскопу. Как=то так.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:55, ред.
Работает 4 месяца...
Не думаю что как он описывает...выбор тренера стоит именно за ним...
Мой список...я не буду...я не хочу...я не могу...это моё решение....
33-хлетний парень заменил Совет Директоров???

Если Старший скаут Бенфики становится спортивным директором...он всё равно
в реальности не перестаёт быть скаутом....

Сейчас наприглашает...))
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 21:46
До лета доработает, а там и видно будет. Есть шансы на Кубок и медали. Пусть дерзает.
Futurista
Futurista
вчера в 21:43
Тот случай когда "Некот в мешке")...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:41
Не хуже Абаскаля будет, надо брать!)
Futurista
Futurista
вчера в 21:38
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:37
А почему бы и нет??!! Владимир заметно изменил игру Спартака, навел порядок, встряхнул команду и пока всё у красно-белых получается на ура! Возможно, это временное явление, игроки слили Абоскаля и теперь играют как могут, а возможно и заслуга Слишковича. Пусть отработает остаток сезона, а там видно будет!
Гость
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