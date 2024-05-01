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Модрич, Рауль и Вилья посетили теннисный матч с участием россиянина Рублёва

вчера, 19:56

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, бывший нападающий мадридского клуба Рауль, а также экс-форвард «Барселоны» и «Атлетико» Давид Вилья посетили четвертьфинальный теннисный матч турнира серии «Мастерс» в Мадриде между испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Андреем Рублёвым.

Рублёв одержал победу над действующим чемпионом Мадрида со счётом 4:6, 6:3, 6:2 и вышел в полуфинал.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:55
КАК, черти, наши редакторы, вывернули новость наизнанку. Отдаю должное ИХ изворотливости, а не матчу с участием россиянина. МастерА пера.
Палыч82
Палыч82 ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 23:43
Вам явно не стать редактором новостей здесь) Кликбейт жеж)
neukomm
neukomm
вчера в 22:02
Модрич, Рауль и Вилья посетили теннисный матч с участием россиянина Рублёва

НЕТ!

Как вы сами пишете: "...четвертьфинальный теннисный матч турнира серии «Мастерс» в МАДРИДЕ между ИСПАНЦЕМ Карлосом Алькарасом и россиянином Андреем Рублёвым."

Пришли они на матч ИСПАНЦА, чтобы поддержать его в его собственной стране - ИСПАНИИ, тк они сами играют в Испании

Что за дичь в новостях и заголовках?!
Рой Макай
Рой Макай ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:43
А кто он? Бразилец?
2c5dg2c9atg3
2c5dg2c9atg3
вчера в 21:05
Пришли просто пару часиков спокойно посидеть.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:20
Подозреваю, что посмотреть они пришли все таки на одного из лучших теннисистов в мире Алькареса)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:16
Они точно не пришли поддержать Рублева.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:11
А можно ли его назвать россиянином?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:06
Неужели эта "троица" придала уверенности Андрюхе...)))
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