Модрич, Рауль и Вилья посетили теннисный матч с участием россиянина Рублёва

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вчера, 19:56

Полузащитник «Реала» , бывший нападающий мадридского клуба , а также экс-форвард «Барселоны» и «Атлетико» посетили четвертьфинальный теннисный матч турнира серии «Мастерс» в Мадриде между испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Андреем Рублёвым.

Рублёв одержал победу над действующим чемпионом Мадрида со счётом 4:6, 6:3, 6:2 и вышел в полуфинал.