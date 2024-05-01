Модрич, Рауль и Вилья посетили теннисный матч с участием россиянина Рублёва

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, бывший нападающий мадридского клуба Рауль, а также экс-форвард «Барселоны» и «Атлетико» Давид Вилья посетили четвертьфинальный теннисный матч турнира серии «Мастерс» в Мадриде между испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Андреем Рублёвым.
Рублёв одержал победу над действующим чемпионом Мадрида со счётом 4:6, 6:3, 6:2 и вышел в полуфинал.
НЕТ!
Как вы сами пишете: "...четвертьфинальный теннисный матч турнира серии «Мастерс» в МАДРИДЕ между ИСПАНЦЕМ Карлосом Алькарасом и россиянином Андреем Рублёвым."
Пришли они на матч ИСПАНЦА, чтобы поддержать его в его собственной стране - ИСПАНИИ, тк они сами играют в Испании
Что за дичь в новостях и заголовках?!
НЕТ!
Как вы сами пишете: "...четвертьфинальный теннисный матч турнира серии «Мастерс» в МАДРИДЕ между ИСПАНЦЕМ Карлосом Алькарасом и россиянином Андреем Рублёвым."
Пришли они на матч ИСПАНЦА, чтобы поддержать его в его собственной стране - ИСПАНИИ, тк они сами играют в Испании
Что за дичь в новостях и заголовках?!