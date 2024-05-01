У «Манчестер Юнайтед» 20 лишних футболистов. Для нового проекта годятся лишь шестеро

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сегодня, 18:13

Уникальная история на подобном уровне.

Сэр Джим Рэтклифф готов к распродаже в МЮ

Проще развалить до фундамента и построить новое, чем цепляться за непризнание старых грехов. Чем дольше «Манчестер Юнайтед» будет «Спартаком» — клубом с ресурсами по меркам своей лиги и без успехов, а также со страхом к революции внутри, тем дольше не будет эволюции на поле. Десять лет топчутся на месте, что понятно даже десятилетним болельщикам манкунианцев. Если новый совладелец МЮ окажется английским Федуном, то проживут без чемпионства ещё десять лет.

Со скрипом готовят не только давно назревшую отставку тен Хага, но также внушительную распродажу с дорогими трансферами после этого. Ещё Жозе Моуриньо говорил, что МЮ нужно устроить грандиозную смену состава. Португалец был прав, хотя оказался неспособен устроить метаморфозы лично. Ближайшим летом «дьяволы» будут рассматривать десятки предложений, поскольку им фактически надо убрать из заявки первой команды два десятка футболистов. Хватит ли у боссов смелости?

Если представить приглашение на «Олд Траффорд» легенды, вроде Зидана, то по факту новому тренеру выгодно оставить в заявке лишь шестерых футболистов. Хёйлунд и Гарначо нужны в силу молодости и перспективности. Датчанину всего 21 год, аргентинцу лишь 19, с ними надо работать, хотя Расмусу летом могут найти конкурента, который отправит молодого форварда в запас. Также логично попытаться сохранить Майну, хотя у центрального хавбека уже есть заманчивые приглашения.

Три молодых парня соседствуют с капитаном команды Фернандешем. Его тоже стоит оставить. Бруну в окружении более грамотных напарников под руководством крутого тренера превратит свои многочисленные передачи в ассисты. А ещё два человека, которых можно представить в успешном проекте МЮ – португальский защитник Далот и аргентинский чемпион мира Мартинес. Причем их важно сохранить скорее из-за дерзости и молодости, нежели по причине текущей формы. И всё, без остальных проживут.

Футболисты текущей заявки объединены неудачами

Из 21 игрока, которые не вошли в условный список «неприкасаемых», не у всех одинаковые условия. МакТоминэй и Шоу отдавали всех себя в МЮ , просто у шотландца всегда были сильные конкуренты, а вот его английскому коллеге вечно мешали травмы. Но если вспоминать все ошибки «красных дьяволов» на поле, то в списке на выход оказываются Ван-Биссака, Рэшфорд, Каземиро и Магуайр. Какая разница, сколько клуб за тебя заплатил при подписании контракта, если играешь как Антони?

Можно наивно верить, что этот бразилец вдруг превратится в Винисиуса, но это бред. Даже Рэшфорд, учитывая загулы, не нужен новому МЮ . Ностальгия бывает приятной, но не все в составе заслужили уважительное отношение при трансферных оценках. Зачем клубу Варан, если бросил играть в футбол сразу после переезда в Англию? С Марсьялем и компанией все понятно. Но даже Маунт, если ему нет места в планах нового тренера, будет отравлять раздевалку недовольством без игровой практики.

Вот только для масштабной перестройки с десятком трансферов летом и пачкой расставаний зимой нужен мощный спортивный директор. Всех сразу не уберут, тот же Маунт может переродиться под руководством условного Зидана. Но МЮ неизбежно должен изменить заявку. Проблема не только футбольная, но и психологическая. Сломались. Например, Де Хеа забраковали все клубы, поскольку считают его нестабильным морально. У Онаны тоже могут развиться комплексы, которых до МЮ не было.

«Манчестер Юнайтед» потеряет сотни миллионов

Убытки уже колоссальные. Хотя ветерана Каземиро забрали у «Реала» за 70 млн евро, даже в Саудовской Аравии сейчас за легенду не выдадут больше тридцати миллионов евро. Антони упал в стоимости в несколько раз. А так как над ним висит тень криминальных судов из-за поведения с женщинами – покупатели боятся с ним связываться. Многие уйдут свободными агентами, хотя за трансферы отдавали около 50 млн евро, как с Ван-Биссакой.

Даже если Магуайр классно сыграет в сборной Англии на Евро-2024, его надо отпустить из МЮ , потому что сейчас речь о невероятно богатой компании неудачников. Тяжело даже вспомнить аналог в английской футбольной истории. Современный «Челси» не подходит, поскольку там безумный новый владелец Боэли нахватал несочетаемых молодых игроков за миллиард евро. В МЮ часто подписывали опытных, доверяя вроде бы профессионалам.

Но до сих пор расхлебывают кашу, заваренную Эдом Вудвордом и братьями Глейзерами, которые стабильно выводили на свои счета деньги, заработанные МЮ . Но поток прибыли иссяк, ведь нет футбольных успехов. Могут провести год без Лиги чемпионов. Должны найти новые клубы футболистам, чья форма вызывает вопросы. Не имеют права на странные подписания, вроде аренды Амрабата и безумной переплаты за Антони из «Аякса».

Даже ресурсов химического гиганта, который построил сэр Джим Рэтклифф, не хватит для закрытия всех дыр. Потому что в АПЛ строгие финансовые правила. Даже потолок зарплат может стать для МЮ проблемой, ведь переплачивали не только за Погба. В Манчестере разбрасываются деньгами оба богатых клуба. Но чемпионства и другие кубки у «Манчестер Сити», а тен Хагу остается лишь настроить свою команду на дерби в финале Кубка Англии.