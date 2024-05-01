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«Астон Вилла» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (02.05.2024)

сегодня, 15:29
«Астон Вилла» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (02.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый полуфинальный матч Лиги конференций «Астон Вилла» – «Олимпиакос», который состоится 2 мая 2024 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Львов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Олимпиакосом». В матче позапрошлого тура Премьер-лиги «Астон Вилла» с разницей в пару мячей выиграла у «Вишен» из Борнмута (3:1).

На прошлых выходных дома со счётом 2:2 вничью сыграли «Вилланы» с лондонскими «Пенсионерами».

«Олимпиакос»

«Легенда» на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги занимает четвёртое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Олимпиакоса» за последнее время. В рамках матча 32-го тура Суперлиги «Красно-белые» дома взяли верх над ПАОКом с разницей в один мяч (2:1). Ничью «Легенда» раскатала с «Арисом» (1:1).

28 апреля «Красно-белые» выиграли на своём поле у «Ламии» со счётом 4:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Астон Вилла» – 1.43
  • Ничья – 4.90
  • Победит «Олимпиакос» – 7.40
  • Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 гола – 2.12
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.68
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.12

Статистика

  • Пять побед одержали «Вилланы» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «Легенда» выиграла своих оппонентов в шести встречах
  • Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.43 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Астон Виллы». Скорее всего, уже в первом матче «Львы» снимут все вопросы по поводу того, кто пройдёт в финал.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:17
Я не думаю, что бирмингемцы тут станут играть в кошки-мышки со столь непредсказуемым противником, как Олимпиакос. Ведь отправляться в ответное путешествие на бушующий фанатским огнем пирейский стадион с неприятным названием Караискакис без положительного задела - та еще затея. Скорее всего, Астон Вилла возьмет здесь ситуацию под собственный контроль с самых первых минут. Она это прекрасно умеет делать. Чтобы с помощью уверенной победы далее уже не особо беспокоиться о своем выходе в финал. В общем, попробую предположить в этой встрече абсолютно читаемую викторию фаворита, которая вполне может оказаться и достаточно весомой, учитывая все вышеприведенные обстоятельства.
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