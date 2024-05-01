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«Фиорентина» – «Брюгге»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (02.05.2024)

сегодня, 16:50
«Фиорентина» – «Брюгге»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (02.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый полуфинальный матч Лиги конференций «Фиорентина» – «Брюгге», который состоится 2 мая 2024 года

«Фиорентина»

«Фиолетовые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лилий», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Брюгге». С общим счётом 2:4 по сумме двух встреч «Фиорентина» проиграла «Аталанте» в полуфинале Кубка Италии.

На прошлых выходных со счётом 5:1 «Лилии» взяли верх над «Сассуоло».

«Брюгге»

«Чёрно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги Жюпиле занимают первое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Брюгге» за последнее время. Почти месяц длится выигрышная серия «Чёрно-синих». В сухую, забив четыре гола, «Брюгге» дома выиграл у «Генка» в рамках матча позапрошлого тура.

28 апреля со счётом 3:0 «Чёрно-синие» одержали победу над «Генком» в гостях.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фиорентина» – 1.80
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Брюгге» – 4.60
  • Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 3.00
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.00
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.80

Статистика

  • Четыре победы одержали «Фиолетовые» в десяти крайних матчах
  • «Брюгге» выиграл в восьми футбольных поединках своих оппонентов за аналогичный период
  • Три крайних матча с участием «Брюгге» завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Фиорентины» с коэффициентом 1.80. На своём поле «Фиолетовые» возьмут верх над гостями из Брюгге.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:39
"Фиалки в не плохой форме , плюс игра дома - П1.
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