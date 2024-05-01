«Спартак» стал чемпионом Москвы в этом сезоне. Соболев снова огорчил любимого соперника

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сегодня, 21:19

«Динамо» покидает Кубок России.

С обороной «Динамо» сложно претендовать на трофеи

В отдельно взятом матче, как против «Зенита» на выходных, защитники московского клуба могут собраться. Но для этого нужно дождаться вялой и невзрачной игры соперника. Подопечные Семака выступили плохо. «Динамо» устроил футбол практически без ворот с минимумом моментов. Но куда чаще голкиперам Лещуку и Шунину их собственные защитники напоминают железный факт – их команда на дне таблицы РПЛ по допущенным ударам по своим воротам, и это якорь.

Равны с «Факелом», немножко уступают «Оренбургу». Из лидеров похожий стиль у молодого «Локомотива», но в защите «Динамо» часто опытные люди – Даса, Паршивлюк и Бальбуэна. Последний является капитаном, коллектив и тренер ему доверились до начала сезона. И парагваец подводит, странно реагирует на банальные для защитника ситуации. В кубковом дерби со «Спартаком» Фабиан сначала не боролся после верховой подачи на Соболева, помог пробить без помех.

Затем ветеран неудачно построил офсайдную ловушку, не сделал шаг назад и оставил Игнатова на ударной позиции. Две грубые ошибки от человека, который должен быть лидером всей защиты. Поскольку молодые Маричаль и Фернандес не прогрессируют, то вместе с традиционными проблемами Скопинцева без мяча получается джекпот для соперников. «Спартаку» подарили отличные моменты, причем могли забить третий мяч – Игнатов и Соболев не разобрались. Правильно в перерыве говорили разные футболисты «Динамо»: на подобном уровне так в защите играть нельзя. На кону был выход в ценный финал Пути регионов, в турнире остается «Спартак».

У команды Лички плохо получается игра первым номером

Не умеют атаковать позиционно и всегда держать мяч. Удобнее на пространстве. Но тогда не хватает скорости Смолову. Ветеран может завершить карьеру в обозримом будущем, но пока Фёдор Михайлович – футболист первого состава «Динамо». И в дерби со «Спартаком» на его совести нереализованный выход один на один. Голкиперу Селихову повезло – мяч «погасил» контакт с ногой, а потом снаряд попал в руку Александру. Однако винить надо нападающего, Смолов должен был пробить наверняка.

Так получалось в последнее время у Тюкавина, но Константин остался на скамейке. Если использовать двух центральных нападающих, или ставить Смолова на позицию «десятки», где ветерану не хватает скоростей, то страдает переход из атаки в оборону. Так что Личку можно судить за решение оставить Тюкавина на лавке, ведь Константину пришлось появиться на поле. Но баланса в схеме «4-2-3-1» тоже нет, если не пошла игра у центрфорварда. Это плохо, агент футболиста не скрывает желание Тюкавина покинуть РПЛ .

«Динамо» давно пора вести поиски сильного нападающего под основу, поскольку речь о дорогой позиции. Результативных футболистов будет сложно убедить перебраться в РПЛ , а внутренний рынок ограничен. Например, албанец Даку из «Рубина» может не подойти стилю «Динамо», а на него также претендует другой клуб из Москвы. А вот у «Спартака» сейчас нет проблемы с центральным нападающим. Соболев в порядке. Ещё при Абаскале набрал форму. Работа нападающих определила сегодня разницу в счете. У Соболева гол плюс ассист, форвард обожает поединки против «бело-голубых», у него девять мячей и пять голевых передач в одиннадцати дерби с «Динамо».

Для развития «Динамо» нужен лидер защиты и резервисты

У наставника есть стиль, который активно ломал в этом сезоне в «Динамо». В манере «Оренбурга» москвичи побеждать не могли, поэтому после серии странных матчей чешский тренер начал учитывать особенности новой команды. От «Динамо» дождались классических матчей вторым номером, когда классно справлялись против сложных соперников. Но против середняков проходной двор в защите работал не в пользу претендента на титулы. В результате у «Динамо» не будет финала Кубка России, потеряли шанс на долгожданный трофей.

А вот «Спартак» может ещё раз сыграть в «Лужниках», если доберется до главного финала. Соседи близки по уровню футбола, но в конкретном поединке «Динамо» наступило на все старые мозоли. Например, снова не сумели включиться по заказу Карраскаль и Бителло. Колумбиец и бразилец – техничные парни, но их успех слишком сильно завязан на вдохновении. Вопрос стабильности. Если Лаксальт даже в опорной зоне всегда играет плюс-минус одинаково – шикарно на мяче и заметно хуже в прессинге, то Чавесу и Фомину не хватает уровня.

Кроме того, Личка не всегда доверяет резервистам. Макаров и Грулёв не выручали «Динамо» в сложных поединках текущего сезона. Также некем усилить фланги ниже. Странно выпускать Паршивлюка, если надо устроить камбэк с 0:2. «Динамо», как и «Спартак», не собраны до конца. Необходимо попрощаться с отдельными футболистами. Крайне важно найти лидера защиты, поскольку за последние годы лучший отрезок выдал юный Майсторович, которого нет на поле после сложнейшей травмы. Если юниор лучший, то у команды проблемы.