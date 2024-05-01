«Арсенал» надеется подписать Хато летом

«Арсенал» попытается подписать защитника «Аякса» Йорреля Хато летом.
Главный тренер «канониров» Микель Артета хочет сделать из 18-летнего голландца левого защитника для стартового состава.
Однако по контракту Хато, действующему до 2028 года, «Аякс» может просто заблокировать любые переговоры о трансфере футболиста.
Теперь, летом вполне возможен такой вариант, что Арсенал вновь пойдет за игроком, правда амстердамцы могут заломить цену за игрока, т.к у него долгосрочный контракт, плюс Хато считается очень талантливым игроком на своей позиции, а Аякс за дёшево не отдает свои таланты, так что поглядим что будет летом и где будет играть Хато
Теперь, летом вполне возможен такой вариант, что Арсенал вновь пойдет за игроком, правда амстердамцы могут заломить цену за игрока, т.к у него долгосрочный контракт, плюс Хато считается очень талантливым игроком на своей позиции, а Аякс за дёшево не отдает свои таланты, так что поглядим что будет летом и где будет играть Хато