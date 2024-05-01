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«Арсенал» надеется подписать Хато летом

вчера, 16:45

«Арсенал» попытается подписать защитника «Аякса» Йорреля Хато летом.

Главный тренер «канониров» Микель Артета хочет сделать из 18-летнего голландца левого защитника для стартового состава.

Однако по контракту Хато, действующему до 2028 года, «Аякс» может просто заблокировать любые переговоры о трансфере футболиста.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ kqmj37hudtmx (раскрыть)
вчера в 21:27
Смогут ли они это исправить с следующем сезоне?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:15
Арсенал еще прошлым летом на него глаз положил, а после, во время зимнего трансферного окна готовы были купить нидерландца, но тогда Аякс категорически отказался от продажи основного игрока, тем более, что дела и так у клуба складывались ужасно!
Теперь, летом вполне возможен такой вариант, что Арсенал вновь пойдет за игроком, правда амстердамцы могут заломить цену за игрока, т.к у него долгосрочный контракт, плюс Хато считается очень талантливым игроком на своей позиции, а Аякс за дёшево не отдает свои таланты, так что поглядим что будет летом и где будет играть Хато
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 19:55
Одного левого защитника для стартового состава уже купили из Аякса прошлым летом...
kqmj37hudtmx
kqmj37hudtmx
вчера в 18:58
Ему ещё расти и расти. Слишком много Аякс пропускает.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:09
Аякс растит футболистов на продажу, не заблокируют!
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