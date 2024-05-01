«Арсенал» надеется подписать Хато летом

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вчера, 16:45

«Арсенал» попытается подписать защитника «Аякса» летом.

Главный тренер «канониров» хочет сделать из 18-летнего голландца левого защитника для стартового состава.

Однако по контракту Хато, действующему до 2028 года, «Аякс» может просто заблокировать любые переговоры о трансфере футболиста.