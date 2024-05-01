Амарал: «Промеса невозможно заменить, но рынок изучается скаутами»

1714589309

вчера, 21:48

Спортивный директор «Спартака» ответил на вопрос о том, можно ли заменить нападающего .

В середине марта игрока арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, в настоящее время он находится в тюрьме в ОАЭ . В феврале суд Амстердама признал футболиста виновным в деле о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения, защита спортсмена подала апелляцию на данное решение. Летом 2023 года форварда приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

1 мая стало известно о том, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.