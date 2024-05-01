Амарал: «Промеса невозможно заменить, но рынок изучается скаутами»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о том, можно ли заменить нападающего Квинси Промеса.
В середине марта игрока арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, в настоящее время он находится в тюрьме в ОАЭ. В феврале суд Амстердама признал футболиста виновным в деле о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения, защита спортсмена подала апелляцию на данное решение. Летом 2023 года форварда приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
1 мая стало известно о том, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.
Невозможно его заменить. Но рынок изучается нашими скаутами, они смотрят.
При каких условиях с Квинси расторгнут контракт? Ничего не могу сказать, это дело юристов, тут ничего не могу комментировать.
- Футбольная команда - тот же механизм. Незаменимых деталей (футболистов) - не бывает! Есть плохие мастера, не знающие как и где приобрести новые запчасти...
- Футбольная команда - тот же механизм. Незаменимых деталей (футболистов) - не бывает! Есть плохие мастера, не знающие как и где приобрести новые запчасти...