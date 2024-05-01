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Амарал: «Промеса невозможно заменить, но рынок изучается скаутами»

вчера, 21:48

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о том, можно ли заменить нападающего Квинси Промеса.

В середине марта игрока арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, в настоящее время он находится в тюрьме в ОАЭ. В феврале суд Амстердама признал футболиста виновным в деле о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения, защита спортсмена подала апелляцию на данное решение. Летом 2023 года форварда приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

1 мая стало известно о том, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.

Невозможно его заменить. Но рынок изучается нашими скаутами, они смотрят.

При каких условиях с Квинси расторгнут контракт? Ничего не могу сказать, это дело юристов, тут ничего не могу комментировать.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:40
- В любом механизме, любую деталь, вышедшую из строя, всегда можно (и НУЖНО!) заменить. Просто купил новую. Ну, если стеснён в средствах, можно поставить и б/у, но рабочую. Всего делов-то.
- Футбольная команда - тот же механизм. Незаменимых деталей (футболистов) - не бывает! Есть плохие мастера, не знающие как и где приобрести новые запчасти...
lotsman
lotsman
сегодня в 10:38
Спартак не плохо играет и без этого рецидивиста.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:13
Если бы Промеса невозможно было заменить, то СпаМ, без него, играл бы десятью игроками. Но СпаМ регулярно на поле выпускает ОДИННАДЦАТЬ футболистов. Так что не верьте, незаменимых не бывает!
112910415
112910415
сегодня в 05:46
проблема, однако
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:59
Промес это спартаковский Дэль Пьеро
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:40
Промесов заменимых нет, они вегзде не заменимы и на зоне, и в Спартаке. До сих пор контракт не расторгли.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:12
Вот так вот! Короче должен сокеру))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:07
В смысле не возможно заменить - на "зоне", что ли?)))
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