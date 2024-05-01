Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Раскрыты подробности смерти Марадоны

вчера, 16:36

В обнародованном медицинском отчёте сообщается, что смертельный сердечный приступ, случившийся у Диего Марадоны в ноябре 2020 года, произошёл внезапно и мог быть вызван «токсичным веществом». Марадона, восстанавливавшийся после операции на головном мозге, имел давнюю зависимость от кокаина.

Это проливает новый свет на уголовное дело против восьми врачей и медсестёр, которые вскоре предстанут перед судом по поводу того, как они ухаживали за величайшим футболистом XX века в последние часы его жизни. Их обвиняют в том, что они оставляли 60-летнего Марадону в агонии на протяжении нескольких часов, пока его состояние ухудшалось. В случае вынесения обвинительного приговора этим восьми врачам, включая психиатра Агустину Косачову, грозит 25 лет тюрьмы.

Адвокат Косачова заявил:

Причин смерти Диего Армандо могло быть две: одна естественная, а другая — результат приёма токсичного вещества.

Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года в арендованном имении недалеко от Буэнос-Айреса после операции на мозге, проведённой двумя неделями ранее. В течение нескольких дней после смерти легенды его семья и миллионы фанатов требовали ответов. Полицейские провели обыски в домах и офисах его врачей, а для расследования его смерти была назначена комиссия из 20 медицинских экспертов. Более 200 свидетелей дадут показания на судебном процессе в Буэнос-Айресе, который, как ожидается, продлится несколько месяцев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Марадона Диего
Перевод с thesun.co.uk Фото: Официальный сайт УЕФА
Модрич, Рауль и Вилья посетили теннисный матч с участием россиянина Рублёва
Вчера, 19:56 Видео
Константин Кучаев станет отцом
30 апреля Фото
Личка рассказал о самой дорогой покупке в Москве
30 апреля
Анчелотти рассказал о двух типах тренеров
30 апреля
Роналду — в сауне с Джорджиной, де Йонг — у короля Нидерландов. Как футболисты провели эту неделю
27 апреляЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии6
Тен Хаг высказался о положении Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»
26 апреля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 