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Дубль Роналду помог «Аль-Насру» выйти в финал Кубка Короля

вчера, 23:04

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Халеджем» в матче 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии (3:1).

На 17-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду. Садио Мане на 37-й удвоил преимущество клуба из Эр-Рияда, реализовав пенальти. На 57-й Роналду сделал дубль. На 82-й Фваз Альтриез сократил отставание гостей в счёте.

В финале турнира «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хилялем» 31 мая.

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Аль-Наср  Аль-Халедж
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Аль-Наср» (Эр-Рияд) в соцсети «X»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:06
Привет Павел!

Так Аль Хиляль наш "кормилец"!))

Дедушку не обижают, а заодно и мы бочком, бочком и поставим.... Лишь бы кэф. буки не зажали...)
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 10:29
Шарфы Хиляля в финале обеспечены.. Хе.. 😂
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
Всего лишь красивый жест, заигрывание с публикой. Вы, мол, меня не любите, боготворите Месси, а я вот, оказывается, какой великодушный.
При этом отдаю ему должное, как выдающемуся футболисту современности. Пусть Лига не ахти, но забивать в его возрасте мячи и в каждом матче стремиться к победе - дорогого стОит.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:26
Рон как всегда тащит! Прирождённый тащер.
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 09:18
...у нас на предприятии долгое время разыгрывался кубок "День Энергетика",по мини футболу и уже спустя много лет, я задумался
в чём суть этого профессионального праздника, на первом месте была конечно же игра...!!!
trpvm3u96wsf
trpvm3u96wsf
сегодня в 07:00
Если применить ассоциации, то название клуба Аль-Насру очень хорошо запоминается.
112910415
112910415
сегодня в 05:45
может, может, не поспоришь !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 04:39
Если удача будет на стороне Криштиану, то есть шанс выиграть хотя бы кубок
Но больше кажется что Аль-Хиляль сделает дубль
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 03:30
Мог и хет-трик сделать, но отдал пенальти Садио Мане, за которого тоже я очень рад! С победой! Успехов и победы вам в финале!!!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:09
Красавчик Рон он еще пенальти Мане отдал и доказал что команда для него на первом месте а не личная статистика. Что теперь барсафаны скажут?? Им больше не чем крыть.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:15
А он все забивает...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:49
И снова Аль-Булаихи проявит крайнее неуважение Аль Роналду Насру.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:41
В финале Дайвер против Малкома. Я за последнего...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:39
Роналду как всегда выручает команду забитыми голами !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:11
Теперь некоторая проблема, Кубок Короля - это хорошо, но Король - это де факто наследный принц (официально 86-летний отошедший от дел отец), а "Аль-Хиляль" ему и принадлежит)
Гость
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