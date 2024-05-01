Дубль Роналду помог «Аль-Насру» выйти в финал Кубка Короля

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вчера, 23:04

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Халеджем» в матче 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии (3:1).

На 17-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду. Садио Мане на 37-й удвоил преимущество клуба из Эр-Рияда, реализовав пенальти. На 57-й Роналду сделал дубль. На 82-й Фваз Альтриез сократил отставание гостей в счёте.

В финале турнира «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хилялем» 31 мая.