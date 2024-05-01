Дубль Роналду помог «Аль-Насру» выйти в финал Кубка Короля

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Халеджем» в матче 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии (3:1).
На 17-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду. Садио Мане на 37-й удвоил преимущество клуба из Эр-Рияда, реализовав пенальти. На 57-й Роналду сделал дубль. На 82-й Фваз Альтриез сократил отставание гостей в счёте.
В финале турнира «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хилялем» 31 мая.
Так Аль Хиляль наш "кормилец"!))
Дедушку не обижают, а заодно и мы бочком, бочком и поставим.... Лишь бы кэф. буки не зажали...)
Так Аль Хиляль наш "кормилец"!))
Дедушку не обижают, а заодно и мы бочком, бочком и поставим.... Лишь бы кэф. буки не зажали...)
При этом отдаю ему должное, как выдающемуся футболисту современности. Пусть Лига не ахти, но забивать в его возрасте мячи и в каждом матче стремиться к победе - дорогого стОит.
При этом отдаю ему должное, как выдающемуся футболисту современности. Пусть Лига не ахти, но забивать в его возрасте мячи и в каждом матче стремиться к победе - дорогого стОит.
в чём суть этого профессионального праздника, на первом месте была конечно же игра...!!!
в чём суть этого профессионального праздника, на первом месте была конечно же игра...!!!
Но больше кажется что Аль-Хиляль сделает дубль
Но больше кажется что Аль-Хиляль сделает дубль