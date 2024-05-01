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«Боруссия» обыграла ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

вчера, 23:56
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

Единственный мяч в игре забил Никлас Фюллькруг на 36-й минуте.

Ответная встреча в Париже пройдёт 7 мая.

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Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Боруссия» (Дортмунд) в соцсети «X»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 17:43
Приветствую, Рафа!!!
Рафа, если Bы, про запас в чате, то, это, если я правильно понял- про мои высказывания? Да, действительно, мне показалось, что в конце игры у Реала потенциал был повыше, чем у Баварии. Немцы, фактически, последние 10 мин., уже не играли, не атаковали и тд. А вот, у Реала, тот же Вини продолжал обострять, и сам Мадрид выглядел посвижее.

На правоте моих слов я не настаиваю только личные наблюдения
Capral
Capral ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 17:01
Всё познается в сравнении. Если брать, к примеру, эстетику ПСЖ, то она, смотрится гармоничнее эстетики Боруссии, потому что французы, исторически, всегда и во всем- в футболе и в жизни- были эстетичнее немцев. Но у немцев понятие эстетики своё, которая, прежде всего- измеряется порядком, но и это, тоже эстетика, в немецком понимании...
Кьянти
Кьянти ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:53
Насчёт эстетики. Она ведь разная бывает, красив балет, но красив и солдатский строй в ногу марширующий, разве нет. Красива испанская гитара, но и военный марш красив. Немецкая машина красива своей геометрией. Разве не красиво было 8:2 или 7:1. где была чистая механика. По моему очень эстетично)))
Кьянти
Кьянти ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:42
Насчёт Уткина только хочу сказать. Как по мне, то Стогниенко был интересней. Уткин большой мастер, но оч пафосный, при том, что пафос душный, ну то есть от него устаёшь. Вот скажем у Маслаченко тоже пафос был, но он был аристократический, грациозный. А Уткин, хорош, но высокомерен.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 16:22
Да у Боруссии Д были шансы, но в ответке возможно будет такая же игра.
Вообще не понимаю слово запас. Про Реал тоже говорили, что команда играла с запасом в чате. Будто у них в ответке будет по два Винисиуса и Мбаппе и на воротах два голкипера ) Просто игра ещё не решена и все зависит как сыграют в ответке две команды.
Шмели должны лучше реализовывать свои моменты и тогда в финал ЛЧ можно выйти. А вообще шмели играют лучше в открытый футбол и если ПСЖ забьёт будут качели, но физически Боруссия Д лучше и скорее всего они доиграют матч лучше.
bars098
bars098
сегодня в 14:12
Даже если ПСЖ пройдут в финал, им там ловить нечего. Если бы не судья то в финале должен был быть другой клуб Барселона.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:20
...Яволь!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:13
Ну, и я, тоже- за третий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Где ЛЕНИН- там и я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дружище, полностью с тобой согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если, ты, ролик показал к футбольной теме вчерашней игры, то фактически, ты поддержал игру Боруссии, в которой, всё- до последнего винтика и шлифовки отточено. А ПСЖ, временами, выглядел по пижонски...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:06, ред.
...на заводе работали два слесаря-золотые руки(6 разряд), один делал деталь скоростно,но не смотрительно, другой чуть медленнее,
каждый уголок,затачивая напильником безукоризненно и в итоге конфетка, и Я за Орднунг!!!
Incredulous
Incredulous ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 12:31, ред.
Я прекрасно всё прочитал. И вижу как ты пытаешься выкрутится, отвечая на неудобный вопрос. Причём не осознавая сам подтвердил то, что я написал выше. То есть Месси и Неймар могли проявить свои индивидуальные возможности только в праймовой Барсе, заметь ты сам это написал. А как только оказались в ПСЖ - растворились. А по поводу такого "неиндивидуального" Мбаппе, напомнить как он в феврале 2021 года в 1/8 ЛЧ практически в одиночку вынес Барселону на Камп Ноу, оформив хет трик, и где как ты говоришь "глыба" Месси, играя на свой позиции, в своей родной Барсе забил единственный гол, и тот с пенальти. И кстати тогда состав ПСЖ был в разы мощнее чем сейчас, что тоже сыграло ключевую роль в том поединке. Сейчас команда ПСЖ состоит из Мбаппе и кучки середняков по меркам европейского футбола.

И на счёт сольных проходов. Это тебе не FIFA на PS, чтобы сделать индивидуальный, сольный проход одного таланта и мастерства мало, нужно ещё чтобы команда создала условия для этого прохода, оттянула часть игроков соперника на себя, перегрузила один из флангов, дав больше пространства на другом фланге для исполнителя, запрессинговала соперника, заставив его ошибиться и т.д. А если бы это всё работало так просто как в твоих наивных рассуждениях, то такие мастера как Месси, Роналду, Роналдиньо, Зидан и т.д. просто выходили бы на поле, получали мяч, делали сольный проход, забивали гол. Потом соперник бы разыгрывал мяч, у него отбирали этот мяч, опять отдавали на талантливого исполнителя, и тот по новой делал свой проход и забивал бы гол, и так пока матч не закончится.

Ладно, не бери в голову, всё равно твой уровень хейта по отношению к Мбаппе не даст тебе правильно воспринять эту информацию.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:29
...взаимно, всё нормально,сейчас в Москве до Пасхи ....!!!
Karkaz
Karkaz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:04, ред.
Не аргумент. Эмери берет ЛЕ и а ЛЧ не брал. Тоже слабый тренер? Возникает слишком много вопросов. Почему кроме Севильи никто не берет ЛЕ раз это слабый турнир? Сколько там было команд не слабее Севильи. Почему Ливерпуль с треском вылетел из слабой ЛЕ?(третья команда в сильнейшей лиге мира) Почему топ клубы почти никогда не брали этот турнир?
матос
матос
сегодня в 10:45
Шмели молодцы! Жаль лишь больше не вкатили в раму парижан.
112910415
112910415
сегодня в 10:41
в Париже Мбаппе должен взяться за дело ...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:40
А когда у немцев была эстетика в игре?))) Чем мне нравится Тухель, тем, что он как раз и пытался привить эстетику и пластичность Баварии. Немецкие клубы всегда отличались не красотой игры, но дисциплиной. На фоне ПСЖ, Дортмунд смотрится не так ярко, но организованно. В Боруссии нет таких звёзд, как у французов, поэтому играют очень строго, компенсируя недостаток класса работоспособностью.

Но игра Боруссии смотрится и впечатляет прежде всего командной, тренерской игрой!!! Каждый игрок на своей позиции, знает- куда бежать, кого держать!!! Команда не лишена и креатива, пусть даже чисто немецкого. Пластика немцам не нужна, главное для них- Орднунг!!! Пластика- у ПСЖ, красота игры, звёздные игроки!!! Но при этом, страшные провалы в центре поля, когда немцы ловили французов на контратаках, а это, уже- отсутствие организации игры.

Засилие иностранцами? Да, после матча Баварии я писал об этом.

Дружище, как отдыхается, как работается?
Да, с прошедшим Первомаем тебя, Дорогой!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Денис Прокопьев (раскрыть)
сегодня в 10:18
МЮ играет в АПЛ..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:05
1. Невиданный фарт был на стороне Боруссии - уйма штанг, перекладин...
Немцы отскочили... Дома французы должны без проблем пройти жёлтых, а там как получится, вчера были верблюжьи бега, а не игра, очень далеко обеим командам до уровня МС, ПСЖ...., да и той же Баварии.
2. Кто комментировал игру на МатчТВ, это нечто, просто жесть, рассказывал о чём угодно, только не о футболе...
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:46, ред.
Мне есть на что опереться - его задранная планка в матчах, которые я лицезрел и многолетняя стабильность. Сегодня этой планки нет и близко. Даже воли к лидерству никакой) Все вопросы к тому, что он не тянет одеяло на себя, когда это жизненно необходимо. Куда ещё понятнее?))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 09:39
Ну ? Так возьми и вспомни ! Ты ж себе свой же довод пишешь, а не мне ! )))
Мы не бокс смотрим, а футбол. Тут одна паршивая овца способна свести на нет усилия всех игроков..., не говоря про отдельно взятого!
Ты меня прям удивляешь, ей-богу...
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:35, ред.
Вспомни игры Мбаппе против топов в ЛЧ до ухода Месси и Неймара. Сколько голов на индивидуальном мастерстве? А гол в 2022 году на последних секундах Реалу за счёт сложного сольного прохода, когда у команды ничего не получалось? Всем топам успел забить и почти все голы на индивидуалке.

P.S. Мбаппе тогда и сейчас - небо и земля
allemz
allemz ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:32
Сравнил праймовую Барсу с глыбами на своих позициях и несбалансированный ПСЖ? Очень слабый довод. Зачем? Ради понтов?

Ты взял зачем-то Месси и Неймара в связке. Зачем? Я говорю про индивидуальность Мбаппе в отсутствии крутых парней рядом. И плюс я говорю, что он гораздо реже без них проявляет индивидуальность, а не как далеко должен заводить команду в ЛЧ.
Ты вообще читаешь комментарии перед тем как отвечать?

Неймар после перехода в ПСЖ брал игру на себя, т.е. проявлял индивидуальность. Ему ничего не мешало чот.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 09:32, ред.
"От него ждут большего, чем просто попасть в створ, тем более когда на тебя смотрят и равняются "неумехи", разве нет?) Он блистал рядом с "умехами" и выдавал феерии, а сегодня считать за блеск одно попадание в штангу и еле созданный момент для негра-побратима - не совсем то"

Где то я уже это читал...про Холланда. Кто автор, думаю знаешь.
По сути упрёка в огород Кили..., скажу так. Ожидать от Мбаппе сольного прохода и чуда, при таком сценарии игры и раскладе сил в поле, о котором я написал в предыдущем комменте, можно только либо в прикол, либо на спор. Мотив твой мне неизвестен, но он не имеет никакого отношения к реальности.
Это как хаять игру и талант Месси после разгрома его команды от Баварии в 2013-м по сумме 2-х игр (0 : 7), напрочь перечёркивая все таланты аргентинца как до, так и после той игры. С твоей стороны это..., мягко говоря, неубедительно. Мягко говоря.
tdfb6ezb9ejy
tdfb6ezb9ejy
сегодня в 09:11
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 09:05
    ...по мне так у франзуцов отнюдь не красочная игра, а немецким коллегам не хватало пластики ,это что касается эстетики, и повторюсь о засилии иноземцев, как
    не хватает мюллеров, беккенбауров,хёнессов,нетцеров, но парадокс чем сильнее клуб,тем больше в нем пришлих( неприятное исключение великий и теперь не ужасный МЮ)...Хорошего дня!
    Incredulous
    Incredulous ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 08:39
    Вспомни Месси и Неймара в Барселоне. Они разрывали обороны соперников, не зависимо от их класса и статуса. А теперь вспомни тех же Неймара и Месси в ПСЖ, много ли они сделали из того, что у них так хорошо получалось в Барсе? Далеко ли они вывели команду в ЛЧ? Что им мешало или кто? Это не претензия к Месси или Неймару, это ответ на вопрос: Что мешает черепахе или кто.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 08:15
    Не проблема, в "ответке" победят.
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 08:01, ред.
    ПСЖ не хватает характера для топ-клуба. МС дожал бы такую Боруссию, а ПСЖ играл так как будто этот матч ничего не значит. Закономерный результат - поражение. Жаль Боруссия не забила больше.
    vitya_7474
    vitya_7474
    сегодня в 06:54
    Защитник шмелей красава такой мяч, вытащил от Черепашки.
    r5hnc5u43y9e
    r5hnc5u43y9e
    сегодня в 06:52
    У обоих неплохие шансы на финал сохранились,тем интереснее ответка
    adekvat
    adekvat ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 06:19
      Гость
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