«Боруссия» обыграла ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).
Единственный мяч в игре забил Никлас Фюллькруг на 36-й минуте.
Ответная встреча в Париже пройдёт 7 мая.
|Боруссия1 : 0Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).
Единственный мяч в игре забил Никлас Фюллькруг на 36-й минуте.
Ответная встреча в Париже пройдёт 7 мая.
2-й тайм был равный: забить могли обе команды, но исполнителей подводило качество работы с мячиком...
Фабиан Руис... чудо-каланча с огромными конечностями и антропометрией Геркулеса... Ну и хрен ли от этого толку..., когда умения нет ? Столько моментов имел..., и всё коту под хвост.
Мбаппе... в окружении своих малышей-неумех трудно было сотворить результат.
К Энрике, как это ни странно, у меня сегодня претензий нет.
Ждём ответку.
P.S. Ах да..., чуть не забыл. Ниценко - балабол из подворотни. Жаль прежние времена, когда покойный Уткин держал мастер-класс в студии. Щас там 90 % - реальные бездари в подгузниках.
2-й тайм был равный: забить могли обе команды, но исполнителей подводило качество работы с мячиком...
Фабиан Руис... чудо-каланча с огромными конечностями и антропометрией Геркулеса... Ну и хрен ли от этого толку..., когда умения нет ? Столько моментов имел..., и всё коту под хвост.
Мбаппе... в окружении своих малышей-неумех трудно было сотворить результат.
К Энрике, как это ни странно, у меня сегодня претензий нет.
Ждём ответку.
P.S. Ах да..., чуть не забыл. Ниценко - балабол из подворотни. Жаль прежние времена, когда покойный Уткин держал мастер-класс в студии. Щас там 90 % - реальные бездари в подгузниках.
До игры я говорил, что немцы костьми лягут сегодня. Ничего подобного, достаточно креативно сыграли хозяева- с фантазией, в симпатичный и острый футбол. Да, Дортмунд- рабочая команда, но и такие команды, способны показывать классный, достойный футбол!!!
До игры я говорил, что немцы костьми лягут сегодня. Ничего подобного, достаточно креативно сыграли хозяева- с фантазией, в симпатичный и острый футбол. Да, Дортмунд- рабочая команда, но и такие команды, способны показывать классный, достойный футбол!!!
Хоть и болею за Баварию, буду рад победе в ЛЧ Боруссии
Хоть и болею за Баварию, буду рад победе в ЛЧ Боруссии