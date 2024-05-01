Трофейные амбиции «Спартака» зависят не только от нового тренера. Пора устроить распродажу

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сегодня, 14:52

Слишком много средних футболистов.

Сильные тренеры из Европы отказывают «Спартаку»

Португальский спортивный директор «красно-белых» Амарал думал, что с легкостью найдет замену Абаскалю. Ошибся, поскольку многие наставники, вроде Паскаля Янсена, будут ждать других приглашений, а РПЛ рассмотрят в последнюю очередь. Когда говорят, что «Зениту» надо убрать Семака, то тоже должны учитывать – Виллаш-Боаш не приедет. И Спаллетти не бросит сборную Италии ради клуба из Санкт-Петербурга. Сергей Богданович останется, ведь нет толпы желающих.

Не только Янсен может отказать «Спартаку», а и наставники уровня эмоционального Тедеско – нынешнего тренера сборной Бельгии. От выбора рулевого многое зависит, поскольку клуб без жесткой системы управления и противовесов. Есть проблемы со скаутингом, менеджерами, коммуникацией с фанатами, а не только с тактикой и результатами. В итоге могут прийти к Карпину, если весной его «Ростов» будет демонстрировать современный и зрелый футбол, а наставник проявит интерес.

Пока руководители «Спартака» боятся сделать выбор и взять на себя ответственность. С увольнением Абаскаля затянули. Без него могли оказаться выше в таблице в нестабильном для «Зенита» сезоне, когда фаворит подпустил к себе «Краснодар» и «Динамо». Латераль «Спартака» Хлусевич заявил, что его команда в чемпионской борьбе. Нет, ведь надо отыграть 8 пунктов, когда впереди четыре тура. Но ещё смешнее пошутили в «Спартаке», когда пошли к Мойесу, наставнику «Вест Хэма».

Но даже если впервые со времен Карреры москвичам повезет с главным тренером – или рискнут оставить Слишковича, или хватит ума не приглашать Черчесова, то на первый план выходит анализ состава. Абаскаль и его предшественники согласились работать с футболистами, которые вряд ли легко станут чемпионами РПЛ через год. Да и сегодня против «Динамо» в кубковом матче на вылет «Спартак» представят парни, которых с лета точно не будет в заявке клуба, ведь не тянут вверх.

Большие претензии к уровню легионеров «красно-белых»

Просто вспомните результаты Промеса, которому светят два длительных тюремных срока. Голландец далеко не всегда усердно тренировался, уходил в загулы, но был лучшим. Теперь сравните с тем, что показывают на поле Угальде, Рябчук, Мартинс, Бабич, Дуарте и Мозес. От Бонгонда и Медины время от времени можно дождаться голевого отрезка или отдельного подвига – позиция в атаке обязывает. Но на дистанции вингеры не играют в чемпионский футбол в стиле Промеса.

Класса стало заметно меньше, и это чувствуют все соперники. Даже если в «Спартак» попадает без шуток одаренный иностранец, вроде португальского крайнего защитника Тавареша, то всегда есть подвох. У бедняги две сложнейшие травмы, которые могут поставить крест на карьере воспитанника «Бенфики». А ребята уровня российского немца Классена просто непонятно зачем нужны «Спартаку». Впрочем, среди своих хватает тех, кому стоит задуматься о поисках нового клуба.

Например, защитнику Маслову, новый тренер вряд ли доверит Павлу место в основе. Также в «Спартаке», в котором в идеале поставят задачу бороться за чемпионство, с первых минут не сможет играть немолодой Чернов – толковый защитник для середняка РПЛ . Разумеется, будут проблемы с игровой практикой у Игнатова и Умярова. Даже функциональную готовность и перспективы ветеранов Зобнина и Джикии надо тщательно оценивать, не спешить раздавать им контракты.

Врачи клуба тоже должны сказать свое слово. Понятно, что 22-летний Литвинов будет частью проекта, если не уедет в Европу. Но вот зачем «Спартаку» 27-летний посредственный хавбек Мартинс, если Кристофер не среди лучших легионеров РПЛ ? Пора жестче ставить планку для иностранцев, поскольку за счет грамотного скаутинга впервые за много лет можно существенно изменить свои шансы на успех в чемпионате России, ведь даже у «Зенита» возникли проблемы с поиском игроков.

Перспективный российский костяк должен явно прибавить

У «Зенита» неудача по дороге воспитанников академии в первый состав. У «Спартака» парочка своих ребят на поле. «Локомотив» нахватал многих перспективных россиян, но у «красно-белых» тоже немало клиентов агента местных талантов Павла Андреева. И хотя стратегически такая большая власть в руках постороннего человека – проблема, тактически новому тренеру «красно-белых» пора выжать максимум из российского костяка команды, ведь виден нереализованный потенциал.

Также у легионеров РПЛ с каждым годом без еврокубков будет меняться отношение к турниру, где играют. Ребята из «Оренбурга» и «Крыльев Советов» захотят в «Локомотив» и «Динамо» ради денег. А потом все вместе с игроками ЦСКА и «Спартака» пожелают оказаться в элитной лиге. Сегодня в дерби сыграет Тюкавин, к которому есть интерес в западноевропейских лигах. У «Спартака» в заявке Джикия, Денисов, Максименко, Соболев, Пруцев и Литвинов, но ими так не интересуются.

Следующему тренеру надо опираться на точечные трансферы сильных иностранцев, но также важно развивать ребят, большинство из которых ещё могут заиграть за рубежом. Даже Зобнин, будь у него меньше личный контракт со «Спартаком», мог повторить опыт Кузяева. Так что нет «неприкасаемых» после заключения Промеса, и нет незаменимых игроков. Зато есть трансферная жажда, поскольку грамотных сделок откровенно мало. От Дуарте до Рябчука – одни сомнительные трансферы.

Поэтому растет роль российских футболистов, которые точно не самые слабые в стране. Также в случае приглашения в «Спартак» Карпина выигрывают бонус. С наставником сборной захотят работать парни, которые мечтают заиграть в основе национальной команды. Поэтому Глебов или Осипенко из «Ростова», или тот же юный Козлов из «Балтики», если продолжит прогрессировать, могут оказаться в красно-белой форме «Спартака». Выбрать тренера и игроков – задача года.