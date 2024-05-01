Трофейные амбиции «Спартака» зависят не только от нового тренера. Пора устроить распродажу

Слишком много средних футболистов.
Сильные тренеры из Европы отказывают «Спартаку»
Португальский спортивный директор «красно-белых» Амарал думал, что с легкостью найдет замену Абаскалю. Ошибся, поскольку многие наставники, вроде Паскаля Янсена, будут ждать других приглашений, а РПЛ рассмотрят в последнюю очередь. Когда говорят, что «Зениту» надо убрать Семака, то тоже должны учитывать – Виллаш-Боаш не приедет. И Спаллетти не бросит сборную Италии ради клуба из Санкт-Петербурга. Сергей Богданович останется, ведь нет толпы желающих.
Не только Янсен может отказать «Спартаку», а и наставники уровня эмоционального Тедеско – нынешнего тренера сборной Бельгии. От выбора рулевого многое зависит, поскольку клуб без жесткой системы управления и противовесов. Есть проблемы со скаутингом, менеджерами, коммуникацией с фанатами, а не только с тактикой и результатами. В итоге могут прийти к Карпину, если весной его «Ростов» будет демонстрировать современный и зрелый футбол, а наставник проявит интерес.
Пока руководители «Спартака» боятся сделать выбор и взять на себя ответственность. С увольнением Абаскаля затянули. Без него могли оказаться выше в таблице в нестабильном для «Зенита» сезоне, когда фаворит подпустил к себе «Краснодар» и «Динамо». Латераль «Спартака» Хлусевич заявил, что его команда в чемпионской борьбе. Нет, ведь надо отыграть 8 пунктов, когда впереди четыре тура. Но ещё смешнее пошутили в «Спартаке», когда пошли к Мойесу, наставнику «Вест Хэма».
Но даже если впервые со времен Карреры москвичам повезет с главным тренером – или рискнут оставить Слишковича, или хватит ума не приглашать Черчесова, то на первый план выходит анализ состава. Абаскаль и его предшественники согласились работать с футболистами, которые вряд ли легко станут чемпионами РПЛ через год. Да и сегодня против «Динамо» в кубковом матче на вылет «Спартак» представят парни, которых с лета точно не будет в заявке клуба, ведь не тянут вверх.
Большие претензии к уровню легионеров «красно-белых»
Просто вспомните результаты Промеса, которому светят два длительных тюремных срока. Голландец далеко не всегда усердно тренировался, уходил в загулы, но был лучшим. Теперь сравните с тем, что показывают на поле Угальде, Рябчук, Мартинс, Бабич, Дуарте и Мозес. От Бонгонда и Медины время от времени можно дождаться голевого отрезка или отдельного подвига – позиция в атаке обязывает. Но на дистанции вингеры не играют в чемпионский футбол в стиле Промеса.
Класса стало заметно меньше, и это чувствуют все соперники. Даже если в «Спартак» попадает без шуток одаренный иностранец, вроде португальского крайнего защитника Тавареша, то всегда есть подвох. У бедняги две сложнейшие травмы, которые могут поставить крест на карьере воспитанника «Бенфики». А ребята уровня российского немца Классена просто непонятно зачем нужны «Спартаку». Впрочем, среди своих хватает тех, кому стоит задуматься о поисках нового клуба.
Например, защитнику Маслову, новый тренер вряд ли доверит Павлу место в основе. Также в «Спартаке», в котором в идеале поставят задачу бороться за чемпионство, с первых минут не сможет играть немолодой Чернов – толковый защитник для середняка РПЛ. Разумеется, будут проблемы с игровой практикой у Игнатова и Умярова. Даже функциональную готовность и перспективы ветеранов Зобнина и Джикии надо тщательно оценивать, не спешить раздавать им контракты.
Врачи клуба тоже должны сказать свое слово. Понятно, что 22-летний Литвинов будет частью проекта, если не уедет в Европу. Но вот зачем «Спартаку» 27-летний посредственный хавбек Мартинс, если Кристофер не среди лучших легионеров РПЛ? Пора жестче ставить планку для иностранцев, поскольку за счет грамотного скаутинга впервые за много лет можно существенно изменить свои шансы на успех в чемпионате России, ведь даже у «Зенита» возникли проблемы с поиском игроков.
Перспективный российский костяк должен явно прибавить
У «Зенита» неудача по дороге воспитанников академии в первый состав. У «Спартака» парочка своих ребят на поле. «Локомотив» нахватал многих перспективных россиян, но у «красно-белых» тоже немало клиентов агента местных талантов Павла Андреева. И хотя стратегически такая большая власть в руках постороннего человека – проблема, тактически новому тренеру «красно-белых» пора выжать максимум из российского костяка команды, ведь виден нереализованный потенциал.
Также у легионеров РПЛ с каждым годом без еврокубков будет меняться отношение к турниру, где играют. Ребята из «Оренбурга» и «Крыльев Советов» захотят в «Локомотив» и «Динамо» ради денег. А потом все вместе с игроками ЦСКА и «Спартака» пожелают оказаться в элитной лиге. Сегодня в дерби сыграет Тюкавин, к которому есть интерес в западноевропейских лигах. У «Спартака» в заявке Джикия, Денисов, Максименко, Соболев, Пруцев и Литвинов, но ими так не интересуются.
Следующему тренеру надо опираться на точечные трансферы сильных иностранцев, но также важно развивать ребят, большинство из которых ещё могут заиграть за рубежом. Даже Зобнин, будь у него меньше личный контракт со «Спартаком», мог повторить опыт Кузяева. Так что нет «неприкасаемых» после заключения Промеса, и нет незаменимых игроков. Зато есть трансферная жажда, поскольку грамотных сделок откровенно мало. От Дуарте до Рябчука – одни сомнительные трансферы.
Поэтому растет роль российских футболистов, которые точно не самые слабые в стране. Также в случае приглашения в «Спартак» Карпина выигрывают бонус. С наставником сборной захотят работать парни, которые мечтают заиграть в основе национальной команды. Поэтому Глебов или Осипенко из «Ростова», или тот же юный Козлов из «Балтики», если продолжит прогрессировать, могут оказаться в красно-белой форме «Спартака». Выбрать тренера и игроков – задача года.