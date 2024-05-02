«Ливерпуль» покинет тренер вратарей, работавший в клубе 15 лет

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сегодня, 00:23

Тренер вратарей уйдёт из «Ливерпуля» по окончании сезона.

Контракт специалиста истекает летом. Он приступит к новому вызову после ухода из клуба Юргена Клоппа.

Ахтерберг присоединился к команде академии «Ливерпуля» в 2009 году, а в 2011-м был назначен на должность тренера вратарей основы.