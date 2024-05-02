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«Ливерпуль» покинет тренер вратарей, работавший в клубе 15 лет

сегодня, 00:23

Тренер вратарей Джон Ахтерберг уйдёт из «Ливерпуля» по окончании сезона.

Контракт специалиста истекает летом. Он приступит к новому вызову после ухода из клуба Юргена Клоппа.

Ахтерберг присоединился к команде академии «Ливерпуля» в 2009 году, а в 2011-м был назначен на должность тренера вратарей основы.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 11:03
😄
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 10:08
Значит, не верят Арни Слота. Придется на рынке много работать.
лишь бы не были входящие трансферы из Нидерланды.
в последние годы слишком много трансферов раскрученных талантов непосредственно из Эре не оправдались.
навскидку: ван Гинкел, ван де Беек, Люк де Йонг, Депай, мелкий Клюйверт, Дэйли Блинд, Ридевалд, Фер, Класи, ван Волфсфинкел.
Гус Тил в Спартак переходил с переплатой, на деле оказавшись лишь игроками для внутреннего пользования. Пока и Гравенберх из них же в Ливерпуле.
Это только те, кого сразу вспомнил.ю..и тен Хаг за подписью )
Есть, конечно, обратные примеры.
Тот же Коопмейнерс раскрылся как раз в Алкмаре у Слота. Зажигает в Аталанте.
Думфрис в Интере. Пока непонятно, что будет с Хави Симонсом, но он принадлежит ПСЖ, а Барса намерена вернут в свой состав.
Тем не менее, переплат за юных голландцев слишком много, отчего прямые трансферы из Эре в топ в последние годы не внушают доверия.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 07:07
Все бегут из Ливера
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 01:34
Спасибо за Кариуса, легенда :)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:22
Да, большие изменения будут в Ливерпуле.
Клопп уходит. Игроки уходят. Вслед за ними и остальные, кому не интересно с Слотом. Насчет Ахтерберга неоднозначно.
да, Кенни Далглиш, будучи в то время боссом Красных, привлек
Ахтерберга к работе с вратарями первой команды.
И благодаря совета Ахтерберга Ливерпуль заполучил Алисона.
Однако была справедливая критика, что именно Ахтерберг виноват
слабой игре Кариуса и Миньоле.
Алисон хорош. Но его так и не научили играть ногами.
Так что, мы увидим полную трансформацию тренерского штаба Красных.
И не только.
Кстати, в Ливерпуле несколько работает знаменитый
Клаудио Таффарел, бывший вратарь сб.Бразилии. Отличный был кипер!
Думаю, нет смысла обсуждать выбора клуба по Арни Слота.
Уже объявлено о назначении официально.
Много раз говорили - у каждого после Клоппа будут свои плюсы и минусы -
были бы они даже у Алонсо.
Меня в личности нового ГТ интересует больше его способность ставить игру
в условиях такой конкуренции и способность быть более гибким.
+ поплыли слухи о возможных трансферах - по ЦЗ, думаю, это не удивительно,
учитывая, что Матипа скорее всего не продлят, Конате травматичен,
а Куанса пока не готов быть номером два регулярно.
+ в нескольких источниках говорится о намерении приобрести игрока в атаку и
всплывает интерес к Саммервилю из Лидса.
Судя по нарезкам - перспективный парнишка, который Ливерпулю
забивал на Энфилде. Но хотелось бы Зиркзее из Болоньи.
Потом клуб ожидает, что в летом не уйдет Мо Салах. Отлично!
Египтянин умный и многое со своим опытом он может быть полезен команде.
Но есть еще Эдвардс и интересы клуба.Об этом не стоит забывать.
Да и неясно еще захочет ли АРни Слот работать с ним.
Клопп в целом с задачей справился и оставил хорошее наследие своему преемнику. У Слота не будет влияния на трансферы Ливерпуля.
Трансферами будет заниматься Хьюз под руководством Эдвардса.
А это плохие новости.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:39
Ливер судя по всему к новому сезону изменится основательно.
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